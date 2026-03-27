Bolívia vence Suriname (2-1) e vai enfrentar Iraque por vaga na Copa de 2026

A Bolívia manteve vivas suas esperanças de se classificar para a Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (26), ao vencer o Suriname de virada na semifinal da repesagem intercontinental B, realizada no Estádio de Monterrey.
O Suriname, que vinha tentando se tornar a equipe de pior ranking na história a se classificar para o Mundial, abriu o placar no início do segundo tempo por meio de Liam van Gelderen (48').
Esse gol parecia ser suficiente para garantir a vitória da ex-colônia holandesa, que ocupa a 123ª posição no ranking mundial e é composta, em sua maioria, por jogadores de ascendência surinamesa que atuam no futebol holandês.
Mas os bolivianos reagiram e empataram graças ao jovem meio-campista Moisés Paniagua, de 18 anos (72').
Pouco depois, o cruzamento rasteiro de Medina encontrou Juan Sinforiano Godoy, que foi derrubado pelo zagueiro surinamês Myenty Abena e o árbitro Alireza Faghani marcou pênalti. Miguel Terceros cobrou bem e fez 2 a 1 (79').
Com o objetivo de retornar a uma Copa do Mundo após uma longa ausência de quase 32 anos (a última participação foi no Mundial de 1994 nos Estados Unidos), a Bolívia enfrentará o Iraque na terça-feira (31) em busca de uma vaga no Mundial da América do Norte, onde ficaria no Grupo I, ao lado de França, Senegal e Noruega.
A vitória boliviana foi presenciada por 33.547 espectadores - entre eles, o presidente da Fifa, Gianni Infantino - que também observaram a robusta operação de segurança mobilizada ao redor do estádio, envolvendo efetivos do Exército, da Guarda Nacional e das forças policiais estaduais e municipais.
Escalações:
Bolívia: Guillermo Viscarra - Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández - Héctor Cuéllar (Moisés Paniagua 58'), Gabriel Villamil, Robson Matheus (Ervin Vaca 89'), Ramiro Vaca (Diego Arroyo 89) - Miguel Terceros, Enzo Monteiro (Juan Godoy 74'). Técnico: Óscar Villegas.
Suriname: Etienne Vaessen - Djavan Anderson, Liam van Gelderen (Denzel Jubitana 86'), Leo Abena, Stefano Denswil (Sheraldo Becker 84'), Shaquille Pinas (Anfernee Dijksteel 70') - Melayro Bogarde (Dion Malone 84'), Tjaronn Chery, Jean-Paul Boëtius (Radinio Balker 46') - Gyrano Kerk, Joël Piroe. Técnico: Henk ten Cate.
* AFP