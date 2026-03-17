Bodo/Glimt aguenta até a prorrogação, mas é goleado pelo Sporting e sonho acaba na Champions

O Sporting goleou o Bodo/Glimt por 5 a 0 nesta terça-feira, reverteu uma enorme desvantagem no confronto e avançou às quartas de final da Champions League. A equipe portuguesa foi a primeira a garantir sua vaga na próxima fase da competição.
Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves, Luis Suárez, Maximiliano Araújo e Rafael Nel foram os autores dos gols da goleada do time de Lisboa no Estádio José Alvalade, em Lisboa.
A missão do Sporting na partida de volta era bastante complicada, já que foi superado pelo clube norueguês no primeiro jogo por 3 a 0.
Na marca de 34 minutos, Francisco Trincão bateu o escanteio na área e Inácio apareceu para, de cabeça, abrir o placar a favor dos donos da casa. Depois, aos 16 da segunda etapa, Pedro Gonçalves recebeu bom passe da direita e ampliou.
Já aos 33 minutos, pênalti para os portugueses e Luis Suárez converteu para igualar o placar agregado em 3 a 3. A virada do time mandante veio no início da prorrogação, quando Maximiliano Araújo finalizou no canto e anotou o 4 a 0 no marcador.
Antes do apito final, ainda deu tempo do Sporting marcar o quinto gol no José Alvalade. Depois de uma roubada de bola no ataque, Rafael Nel encheu o pé e deu números finais ao duelo.
Agora, o último representante de Portugal na Champions espera o vencedor do confronto entre Arsenal e Bayer Leverkusen para descobrir o seu adversário na próxima fase da Champions. Os clubes se enfrentam ainda nesta terça, no Emirates Stadium, em Londres.