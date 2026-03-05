Esportes

Má fase interminável

Bia Haddad volta a ser irregular e perde para espanhola na estreia de Indian Wells

Foi a sétima derrota da tenista brasileira em oito jogos neste ano, ameaçando sua permanência entre as 70 melhores.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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