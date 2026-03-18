Bia Haddad Maia volta a jogar mal e sofre oitava eliminação seguida em estreias na temporada

Bia não vence uma partida de chave principal desde setembro de 2025. RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A interminável má fase de Bia Haddad Maia parece não ter fim. Nesta terça-feira (17), a ex-top 10 do ranking mundial foi eliminada, pela oitava vez no ano, em uma partida de estreia.

Em Miami, a brasileira foi superada pela turca Zeynep Sönmez, 83ª do ranking, por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/2, em uma hora e 26 minutos.

A derrota para Sönmez ampliou o recorde negativo de Bia, que neste ano só venceu um jogo, na primeira rodada do qualificatório do WTA 1000 de Doha, quando foi eliminada na fase seguinte, mas conseguiu vaga na chave principal após uma desistência.

Bia não ganha uma partida em chave principal desde 17 de setembro de 2025, quando estreou no WTA 500 de Seul vencendo a local BackDa-yeon.

O jogo

Sönmez dominou o jogo. RICH STORRY P / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Bia começou bem diante de Sönmez e com uma quebra de saque fez 2-0. Porém, logo depois ela perdeu o saque duas vezes e a turca virou em 3-2. Bia ainda devolveu a quebra e conseguiu empatar em 3-3, mas jogando muito mal perdeu o saque em 3-4, após cometer uma dupla falta.

Sem quebras, Zeynep Sönmez fechou em 6 a 3, com sete bolas vencedoras (winners) contra cinco.

Na segunda parcial, Bia jogou ainda pior e perdeu o serviço no segundo e quarto games, ficando 0-5 abaixo. A brasileira confirmou o saque evitando o "pneu" e até deu esperanças de reação ao quebrar a turca em 2-5.

Mas a irregularidade e a falta de alternativas fizeram Bia enfrentar três match points e perder o set por 6/2 e o jogo.

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