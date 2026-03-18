Bia Haddad Maia volta a jogar mal e sofre oitava eliminação seguida em estreias na temporada

A interminável má fase de Bia Haddad Maia parece não ter fim. Nesta terça-feira (17), a ex-top 10 do ranking mundial foi eliminada, pela oitava vez no ano, em uma partida de estreia.
Em Miami, a brasileira foi superada pela turca Zeynep Sönmez, 83ª do ranking, por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/2, em uma hora e 26 minutos.
A derrota para Sönmez ampliou o recorde negativo de Bia, que neste ano só venceu um jogo, na primeira rodada do qualificatório do WTA 1000 de Doha, quando foi eliminada na fase seguinte, mas conseguiu vaga na chave principal após uma desistência.
Bia não ganha uma partida em chave principal desde 17 de setembro de 2025, quando estreou no WTA 500 de Seul vencendo a local BackDa-yeon.
Naquela mesma competição, após perder na segunda rodada, ela decidiu encerrar a temporada e só voltou a jogar este ano, acumulando eliminações em Adelaide, no Australian Open, e Abu Dhabi, Doha, Mérida (México), Indian Wells, Austin e Miami.
O jogo
Bia começou bem diante de Sönmez e com uma quebra de saque fez 2-0. Porém, logo depois ela perdeu o saque duas vezes e a turca virou em 3-2. Bia ainda devolveu a quebra e conseguiu empatar em 3-3, mas jogando muito mal perdeu o saque em 3-4, após cometer uma dupla falta.
Sem quebras, Zeynep Sönmez fechou em 6 a 3, com sete bolas vencedoras (winners) contra cinco.
Na segunda parcial, Bia jogou ainda pior e perdeu o serviço no segundo e quarto games, ficando 0-5 abaixo. A brasileira confirmou o saque evitando o "pneu" e até deu esperanças de reação ao quebrar a turca em 2-5.
Mas a irregularidade e a falta de alternativas fizeram Bia enfrentar três match points e perder o set por 6/2 e o jogo.
Ranking
Com mais uma eliminação, Bia deve deixar o grupo da 70 melhores do ranking. A brasileira está em 69º lugar e dependerá do desempenho das concorrentes para não sofrer uma grande queda.