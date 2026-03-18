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Bia Haddad Maia volta a jogar mal e sofre oitava eliminação seguida em estreias na temporada

Bia Haddad Maia acumula oito eliminações em estreias neste ano e pode sair do grupo das 70 melhores.

André Silva

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