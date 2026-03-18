Bia Haddad é eliminada na primeira rodada do WTA 1000 de Miami

Pelo segundo ano consecutivo, a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia foi eliminada em sua estreia no torneio WTA 1000 de Miami ao sofrer uma derrota surpreendente nesta terça-feira (17) para a turca Zeynep Sonmez.

A número 83 do mundo, Sonmez, derrotou a experiente paulistana, que é atualmente a 69ª do ranking, com parciais de 6-3 e 6-2 na primeira rodada do torneio, que começou nesta terça nas quadras duras do Hard Rock Stadium.

Sonmez, de 23 anos, se tornou a primeira turca a vencer uma partida neste prestigiado torneio. Bia Haddad, que chegou a figurar no top 10 do ranking mundial em 2023, vive uma fase ruim, em que também foi eliminada na primeira rodada do WTA 1000 de Indian Wells neste mês.

Até agora neste ano, a canhota perdeu todas as oito partidas que disputou nas chaves principais de torneios WTA.

A numerosa e apaixonada torcida brasileira em Miami ainda deposita esperanças no jovem João Fonseca.

A grande promessa do tênis do Brasil fará sua estreia contra o húngaro Fabian Marozsan no Masters 1000 nesta quarta-feira.

Caso vença, Fonseca enfrentará pela primeira vez numa partida oficial o espanhol Carlos Alcaraz, número um do mundo, na segunda rodada do torneio.

--- Resultados desta terça-feira do WTA 1000 de Miami:

- Simples feminino - Primeira rodada:

Ajla Tomljanovic (AUS) x Simona Waltert (SUI) 6-3, 6-4

Zeynep Sönmez (TUR) x Beatriz Haddad Maia (BRA) 6-3, 6-2

Sorana Cirstea (ROM) x Zhang Shuai (CHN) 6-3, 6-4

McCartney Kessler (EUA) x Magdalena Frech (POL) 2-6, 6-4, 6-2

Elsa Jacquemot (FRA) x Darja Vidmanová (CZE) 6-7 (5/7), 7-5, 7-5

Katie Boulter (GBR) x Jessica Bouzas (ESP) 7-6 (11/9), 6-4

Laura Siegemund (ALE) x Petra Marcinko (CRO) 6-4, 6-4

Magda Linette (POL) x Varvara Gracheva (FRA) 2-6, 6-2, 6-0