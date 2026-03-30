Bernado Silva avisa City sobre saída e pode defender Barça ou Juventus, diz jornal português

O ciclo do jogador Bernardo Silva no Manchester City está realmente cumprindo os seus últimos capítulos. Após defender o time inglês por nove temporadas e ser um dos pilares de uma época vencedora, o jogador informou ao clube que está de saída.

A informação foi confirmada pelo jornal português A BOLA. Ainda segundo a publicação, o atleta já tem propostas na mesa para definir o seu futuro nos gramados e dois gigantes da Europa estão em busca da sua contratação: o Barcelona e a Juventus.

O clube catalão já teria uma conversa adiantada no sentido de fechar o negócio, mas a equipe de Turim também já se manifestou em seu desejo de contar com o astro português já pensando na disputa da próxima temporada.

Existe ainda uma terceira via. Correndo por fora, o Galatasaray, da Turquia, também tem interesse no atleta. Aos 31 anos, o meia tem ainda outros horizontes para se aventurar. Ofertas de clubes dos Estados Unidos e da Arábia Saudita também têm intesse, mas o objetivo de Bernardo Silva é continuar no futebol europeu.