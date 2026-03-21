Bélgica surpreende e vence revezamento misto no Mundial de Atletismo; ucraniano bate atual campeão no salto em altura

O segundo dia do 21º Campeonato Mundial Indoor de Atletismo, em Kujawy Pomorze, na Polônia, teve surpresas nas duas finais realizadas na primeira sessão.
A primeira veio na disputa do revezamento misto 4x400 metros, modalidade estreante em mundiais, com a vitória da Bélgica, superando os favoritos Jamaica e Estados Unidos.
O time belga, formado por Jonathan Sacoor, Ilana Hanssens, Julien Watrin e Helena Ponette, foi o mais veloz e garantiu o primeiro título mundial da história da prova com 3min15seg60, a melhor marca da equipe na temporada.
A medalha de prata ficou com a Espanha, com Markel Fernández, Paula Sevilla, David García e Blanca Hervas, que chegaram 1seg36 após os campeões.
O bronze foi conquistado pela Polônia, que acabou beneficiada pela desclassificação da Jamaica, que acabou cometendo um erro durante a prova e, após cruzar em terceira, foi desqualificada.
A equipe polonesa, que correu em 3min17seg44, teve Kajetan Duszýnski, Anna Gryc, Marcin Karolewski e Justyna Swiety-Ersetic.
Ucraniano supera atual campeão mundial no salto em altura
O salto em altura masculino também teve surpresa no resultado. O ucraniano Oleh Doroshchuk, atual campeão europeu, repetiu a conquista da compatriota Yaroslava Mahuchikh, que na véspera havia triunfado na prova feminina.
Com acertos em todas as tentativas, o atleta de 24 anos venceu com 2m30cm, mesma marca obtida pelo mexicano Erick Castillo, que levou prata por ter atingido o resultado em sua terceira e última tentativa.
A medalha de bronze foi dividida ente o jamaicano Raymond Richards e o sul-coreano Woo Sang-hyeok, vencedor das edições de 2022 e 2025, e principal favorito. Os dois saltadores terminaram empatados com 2m26cm.
Balotelli tem melhores resultados no heptatlo
No heptatlo, José Fernando Ferreira (Praia Clube-MG) disputou mais duas provas e progrediu em relação ao primeiro dia.
Balotelli, como é chamado, foi o sexto colocado nos 60 metros com barreiras e terminou em oitavo no salto com vara.
Agora, com seis das sete provas realizadas, o brasileiro soma 4.928 pontos e está em 12º lugar. Sua distância para Kendrick Thomson, das Bahamas, que é o 10º colocado, é de apenas 35 pontos.
O suíço Simon Ehammer manteve a liderança com 5.808 pontos contra 5.453 do estadunidense Heath Baldwin.