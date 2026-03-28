Bélgica goleia Estados Unidos em amistoso na Geórgia

Em mais um amistoso de preparação para a Copa do Mundo, Estados Unidos e Bélgica se enfrentaram na tarde deste sábado (28), no Mercedes-Benz Stadium, no estado da Geórgia, em solo estadunidense. Mesmo atuando fora de casa, os belgas não tomaram conhecimento e golearam os adversários por 5 a 2, com grande atuação de Dodi Lukebakio, que marcou duas vezes.

No mundial de seleções, os Estados Unidos, um dos países-sede, atuará no Grupo D, ao lado da Austrália, Paraguai e um dos vencedores da repescagem da Europa. Enquanto os belgas estão na chave G, junto com Egito, Irã e Nova Zelândia.

O primeiro tempo no Mercedes-Benz Stadium foi muito movimentado e os goleiros Senne Lammens e Matt Turner tiveram trabalho. Do lado norte-americano foram oito finalizações, sendo três em direção ao gol. Já os belgas conseguiram 13 lances de perigo na primeira metade e três foram no alvo.

Apesar do menor número de finalizações, os Estados Unidos abriram o placar aos 38 minutos de bola rolando. Em cobrança de escanteio do lateral Antonee Robinson, o meio-campista Weston McKennie apareceu livre no segundo pau e chutou sem chances para o arqueiro Lammens.

Mas a vantagem no placar não durou muito tempo. Aos 44 minutos, Jeremy Doku fez ótima jogada pelo lado esquerdo e obrigou bela defesa de Turner, que espalmou para fora da área. A bola sobrou para o zagueiro Zeno Debast, que chutou rasteiro, no canto do arqueiro, que não conseguiu defender.

Na segunda etapa, a Bélgica não demorou muito para virar o marcador. Após passe de De Bruyne, Doku invadiu a área e tocou para Alexis Saelemaekers. O atacante do Milan-ITA fez a parede e rolou para Amadou Onana, que chegou chutando rasteiro, no canto direito de Matt Turner.

Após a virada, a seleção da Europa cresceu na partida e começou a pressionar mais os donos da casa. Aos 10 minutos, Doku novamente apareceu no ataque e exigiu ótima defesa do goleiro. No rebote, Thomas Meunier cabeceou e Turner fez outra grande intervenção. No entanto, a bola bateu na mão do zagueiro Tim Ream e a arbitragem anotou o pênalti. Na cobrança, Charles De Ketelaere bateu alto e aumentou o placar.

Aos 22 minutos, o drama dos Estados Unidos aumentou na Geórgia. Meunier tocou para Dodi Lukebakio, que conduziu a bola até a grande área e chutou colocado, no ângulo adversário, e transformou a ótima partida dos belgas em goleada sobre os norte-americanos.