Bélgica atropela EUA (5-2) em amistoso a dois meses e meio da Copa

Os Estados Unidos - comandados pelo técnico argentino Mauricio Pochettino - sofreram uma dura derrota por 5 a 2 diante da Bélgica de Rudi Garcia neste sábado (28), em Atlanta, a apenas 75 dias do pontapé inicial da Copa do Mundo de 2026, a qual sediarão.

A goleada serve como um choque de realidade para os americanos, que nutrem grandes esperanças de chegar longe no próximo torneio, mas que, mais uma vez, mostraram suas fragilidades ao enfrentar adversários europeus de ponta.

Diante de 67.000 espectadores em um dos estádios que sediarão o Mundial, os americanos abriram o placar com um gol do meio-campista Weston McKennie, aos 39 minutos.

Mas qualquer esperança de uma vitória foi frustrada, após uma reação contundente dos belgas, que desencadearam uma chuva de gols.

O de empate foi marcado ainda no primeiro tempo pelo zagueiro Zeno Debast aos 45 minutos,

Na segunda etapa foi a vez do volante Amadou Onana (53'), do meia-atacante Charles de Ketelaere (de pênalti, 59') e dois gols do ponta-direita Dodi Lukebakio (68' e 82').

Na reta final, a seleção americana conseguiu diminuir graças ao atacante do Derby County, Patrick Agyemang (87').

Há muito tempo vistos como uma seleção de menor expressão no cenário internacional do futebol, os Estados Unidos contrataram o ex-técnico do Tottenham e do Paris Saint-Germain, Pochettino, para comandar um elenco cada vez mais repleto de estrelas, incluindo Christian Pulisic, do Milan, e McKennie, da Juventus.

Os Estados Unidos disputarão todos os seus jogos da Copa do Mundo em casa, o que eleva ainda mais as expectativas.

No entanto, os torcedores que compareceram ao estádio para apoiar a seleção anfitriã esperam ver muito mais do que presenciaram neste sábado.