Bayern volta a golear Atalanta e avança às quartas da Champions com 10 a 2 no agregado

Implacável do início ao fim, o Bayern de Munique atropelou a Atalanta e carimbou a vaga nas quartas de final da Champions League com autoridade. Nesta quarta-feira (18), na Alemanha, os bávaros voltaram a golear os italianos, agora por 4 a 1, e fecharam o confronto com um avassalador 10 a 2 no placar agregado.
Os gols foram marcados por Kane (2x), Karl e Luis Díaz. No fim, os visitantes descontaram com Samardzic. Na próxima fase, o Bayern terá pela frente o Real Madrid, com duelos previstos para a primeira metade de abril.
Ainda que com menos intensidade do que no jogo de ida, na Itália, o Bayern dominou completamente o jogo em casa. Com controle da posse de bola e presença constante no campo de ataque, a equipe alemã abriu o placar com Kane, em cobrança de pênalti, ainda na primeira etapa. Sem conseguir escapar da pressão, a Atalanta teve dificuldades para criar e praticamente não levou perigo.
No segundo tempo, a superioridade se transformou em goleada. Logo no início, Kane marcou um golaço ao girar sobre a marcação e finalizar no ângulo, ampliando a vantagem. Pouco depois, Karl aproveitou assistência de Luis Díaz para fazer o terceiro.
Para fechar a noite em Munique, Luis Díaz também deixou o dele. Após lançamento longo, ganhou da defesa na velocidade e, com categoria, encobriu o goleiro para marcar o quarto de seu time. No fim, o Atalanta ainda marcou um gol de honra com Samardzic, de cabeça.
Soberanos no confronto, o Bayern avança embalado e se credencia como um dos principais candidatos ao título europeu. Terceiro maior campeão da Champions ao lado do Liverpool e atrás somente de Real Madrid e Milan, o clube alemão busca o heptacampeonato europeu.
