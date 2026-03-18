Bayern volta a golear Atalanta (4-1) e vai enfrentar Real Madrid nas quartas da Champions

Em um confronto praticamente decidido pela vitória por 6 a 1 no jogo de ida, o Bayern de Munique goleou novamente a Atalanta nesta quarta-feira (18), desta vez por 4 a 1, na Allianz Arena, com dois gols de Harry Kane.
O atacante inglês, que não jogou na ida em Bergamo devido a uma lesão, abriu o placar cobrando pênalti aos 26 minutos e depois marcou um belo gol no segundo tempo (54'). Lennart Karl (56') e Luis Díaz (70') completaram a vitória do time bávaro em um jogo com poucas chances de gol. Lazar Samardzic (85') descontou nos minutos finais para a Atalanta.
O gigante da Baviera terá como adversário nas quartas de final o Real Madrid, que na terça-feira eliminou o Manchester City.
O Bayern continua avançando na tentativa de conquistar uma tríplice coroa nesta temporada, já que se classificou para a semifinal da Copa da Alemanha, fase em que irá enfrentar o Bayer Leverkusen, e lidera com folga o Campeonato Alemão, com nove pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Borussia Dortmund.
Nesta quarta-feira, Kane abriu o placar com um pênalti, que foi defendido na primeira tentativa por Marco Sportiello, mas o árbitro mandou voltar porque o goleiro da Atalanta havia se adiantado e o astro inglês não desperdiçou a segunda chance.
Com a vantagem, o time bávaro continuou dominando, enquanto a 'Dea' só queria que o tempo passasse rápido.
Apesar de não ter pisado no acelerador, os gols do Bayern continuaram saindo.
Kane acertou um belo chute no ângulo e marcou um golaço, o 50º de sua carreira na Champions e o décimo nesta edição, da qual é o vice-artilheiro atrás apenas do francês Kylian Mbappé (13 gols), do Real Madrid.
Enquanto os torcedores alemães ainda comemoravam, o Bayern marcou o terceiro, em um contra-ataque finalizado com sucesso por Karl, de 18 anos, que ainda deu a assistência para Díaz marcar o quarto. Samardzic diminuiu para a Atalanta na reta final, fechando o placar agregado em 10 a 2 para o time de Munique.
* AFP