Bayern goleia Union Berlin e segue líder isolado do Alemão

O Bayern de Munique segue firme em sua caminhada rumo ao que provavelmente será seu 35º título, desta vez com uma goleada sobre o Union Berlin por 4 a 0 neste sábado (21), pela 27ª rodada do Campeonato Alemão, que lidera de forma isolada.

Os bávaros, que ocupam a ponta da tabela desde a 1ª rodada, já somam 70 pontos, 12 à frente do vice-líder, o Borussia Dortmund, que ainda neste sábado recebe o Hamburgo.

O jogo na Allianz Arena contra o Union Berlin foi tranquilo para o Bayern graças a outra ótima atuação do francês Michael Olise, que abriu o placar aos 43 minutos batendo colocado de pé esquerdo.

Pouco antes do intervalo, Serge Gnabry ampliou acertando um chute de primeira (45+1').

No início do segundo tempo, Harry Kane (49') marcou seu 31º gol no campeonato, ficando a dez de igualar o recorde em uma única temporada de Robert Lewandowski, que marcou 41 gols pelo Bayern na temporada 2020/2021.

Minutos depois, Gnarby (67') fechou a goleada do Gigante da Baviera, que já marcou 97 vezes nesta edição do Alemão e está muito perto de superar a marca simbólica de 100 gols, algo que só conseguiu duas vezes, na temporada 1971/1972 (101) e na 2019/2020 (100).