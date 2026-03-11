Bayer Leverkusen e Arsenal empatam (1-1) na ida das oitavas da Champions

O Arsenal, que chegou às oitavas de final da Liga dos Campeões como líder da primeira fase com 100% de aproveitamento, empatou em 1 a 1 com o Bayer Leverkusen nesta quarta-feira (11), na Alemanha, um resultado que deixa o confronto em aberto para o jogo de volta daqui a uma semana, em Londres.

Os alemães abriram o placar no início do segundo tempo em um lance de escanteio, especialidade dos 'Gunners', com uma cabeçada de Robert Andrich (46'), mas os comandados de Mikel Arteta conseguiram empatar quando Kai Havertz, ex-jogador do Leverkusen, marcou de pênalti nos minutos finais (89').

Antes do início da partida, o time alemão fez uma brincadeira nas redes sociais ao postar uma foto de uma placa no gramado da BayArena que dizia "Proibido escanteios!".

As bolas paradas são uma das melhores armas do Arsenal, e tanto na Inglaterra quanto na Europa, os adversários sabem que um escanteio é sinônimo de problemas.

- Havertz vai de homenageado a carrasco -

Mas a situação se inverteu nesta quarta-feira, após um primeiro tempo muito equilibrado, no qual a melhor chance foi dos ingleses, quando Gabriel Martinelli acertou um chute no travessão (19').

Na volta do intervalo, o Leverkusen melhorou na partida, com uma cabeçada de Martin Terrier defendida de forma espetacular pelo goleiro David Raya... mas o escanteio cobrado por Alejandro Grimaldo acabou em gol para os donos da casa.

Quando tudo indicava que o Leverkusen levaria a vantagem para o Emirates Stadium, Malik Tillman derrubou Noni Madueke na área e a arbitragem marcou pênalti após revisão no VAR.

A tarefa de converter a cobrança coube a Kai Havertz, ex-jogador das categorias de base do Bayer Leverkusen. O meia-atacante alemão de 26 anos, que foi homenageado antes do pontapé inicial pelo ex-clube, chutou rasteiro à direita do goleiro Janis Blaswich, que adivinhou o canto, mas não conseguiu evitar o gol.