Barco brasileiro alcança melhor resultado da temporada na Sail GP

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O barco brasileiro na Baía de Sydney. AT Films / Divulgação/Sail GP

O Brazil SailGP Team encerrou neste domingo (1º) sua participação no Sydney Sail Grand Prix com o melhor desempenho da temporada da Sail GP até o momento.

Em uma etapa marcada por ventos leves, instáveis e altamente técnicos, o time brasileiro mostrou evolução consistente ao longo dos dois dias de disputa e finalizou na sétima colocação geral. Com o resultado, a equipe sobe para a 11ª posição na classificação do campeonato após três etapas disputadas.

— Foi uma etapa muito técnica, com vento leve e bastante instável, o que exige muita paciência e leitura de raia. Conseguimos fazer boas largadas, evoluir ao longo das regatas e disputar posições importantes até o final. Essa foi nossa etapa mais consistente da temporada até aqui, e isso nos dá confiança para o que vem pela frente —afirmou a capitã Martine Grael.

Como foram os dois dias de regatas

No primeiro dia de regatas, no sábado (28), sob cerca de 15 km/h de vento, o destaque ficou para a terceira regata. Em uma chegada emocionante, o barco brasileiro protagonizou uma ultrapassagem decisiva sobre o time da Grã-Bretanha, nos momentos finais, garantindo a quarta colocação – um dos melhores resultados da equipe na temporada.

Equipe brasileira conseguiu dois quarto lugares. AT Films / Divulgação/Sail GP

Já nas demais regatas do sábado, o Brasil terminou em nono na regata 1, em sexto na segunda prova e repetiu a nona posição na quarta regata.

O domingo teve vento ainda mais fraco (cerca de 8 km/h) e barcos configurados para essas condições.

A equipe brasileira se adaptou bem e obteve dois quinto lugares nas regatas 5 e 6, com destaque especial para a quinta corrida, quando protagonizou uma ultrapassagem nos segundos finais sobre o time australiano.

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O melhor resultado do dia veio na regata 7, com mais um quarto lugar – igualando o desempenho da terceira corrida no sábado.

Após dois dias, o título da etapa australiana ficou com os Estados Unidos. A Grã-Bretanha terminou na segunda colocação, enquanto a Espanha completou o pódio.

Próxima etapa no Rio de Janeiro

Os barcos da Sail GP agora viajarão para o Brasil. A próxima etapa marcará a estreia do evento na América do Sul. Após a progressão apresentada em Sydney, a equipe brasileira chega ao Rio de Janeiro embalada pelo seu melhor desempenho na temporada e motivada para disputar uma etapa histórica em território nacional.

— Competir em casa será um momento muito especial para nós. Estamos contando os dias para velejar diante de amigos, família e da nossa torcida. Fazer parte da primeira etapa do SailGP na América do Sul será muito especial — afirma Martine Grael, bicampeã olímpica (2016 e 2020) da classe 49er FX.

Os ingressos para o Rio Sail Grand Prix estão disponíveis neste link.



