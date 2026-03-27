Barcelona projeta que Raphinha ficará afastado por 5 semanas

O atacante Raphinha, que sofreu uma lesão na coxa direita durante a derrota do Brasil para a França por 2 a 1 em amistoso nos Estados Unidos, ficará afastado por aproximadamente cinco semanas, projetou o Barcelona, em comunicado divulgado nesta sexta-feira (27).

O jogador deixou a delegação da Seleção e não vai enfrentar a Croácia na próxima terça-feira, em Orlando, na Flórida.

Se a estimativa do Barça se confirmar, Raphinha vai desfalcar o time catalão durante todo o mês de abril. A princípio, isso implica perder quatro jogos do Campeonato Espanhol e, acima de tudo, o confronto das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid (dias 8 e 14 de abril).

O atacante "sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa direita, como confirmaram os exames realizados pela CBF após um desconforto sentido no jogo entre Brasil e França. Raphinha volta a Barcelona para iniciar o tratamento adequado. O tempo aproximado de recuperação é de cinco semanas", explicou o clube espanhol em comunicado.

Raphinha foi substituído contra a França no intervalo por Luiz Henrique, num jogo em que o lateral-direito Wesley, da Roma também se lesionou e deixou o campo no segundo tempo.