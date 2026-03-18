Barcelona atropela Newcastle e garante vaga nas quartas de final da Champions League

O jogo que começou disputado terminou sendo um atropelo do Barcelona sobre o Newcastle. Depois do 1 a 1 na ida, nesta quarta-feira (18), o time catalão goleou os visitantes do Camp Nou por 7 a 2 e garantiu a classificação às quartas de final da Champions League.
Com 27 minutos de primeiro tempo, as redes já haviam sido balançadas quatro vezes, e o placar marcava 2 a 2. Raphinha abriu o marcador para os donos da casa aos cinco, Elanga empatou aos 14, Bernal ampliou em seguida e o atacante do Newcastle apareceu para deixar tudo igual de novo.
Aos 47, Raphinha é derrubado na área por Trippier, o lance é revisado pelo VAR e é marcada a penalidade. Yamal converte no último minuto e leva o o Barcelona para o intervalo com a vantagem.
O Barcelona voltou empenhado em ampliar o placar e voltou a marcar cedo, com Fermín. Aí já não tinha como segurar. Em 10 minutos, Lewandowski marcou duas vezes e antes, da metade do segundo tempo, o placar mostrava 6 a 2 para o Barça. Raphinha assinou outro e sacramentou a goleada.
Agora, o Barcelona espera o vencedor de Tottenham x Atlético de Madrid para conhecer seu oponente na próxima fase.
