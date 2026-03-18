Barcelona atropela Newcastle (7-2) e vai às quartas da Champions

O Barcelona resistiu a um primeiro tempo equilibrado e garantiu vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões com uma goleada por 7 a 2 jogando em casa contra o Newcastle nesta quarta-feira (18), no jogo de volta das oitavas, após empate em 1 a 1 na Inglaterra.

Um pênalti convertido por Lamine Yamal nos acréscimos do primeiro tempo (45'+7) permitiu ao Barça ir para o intervalo vencendo por 3 a 2, depois de ficar duas vezes em vantagem com gols do brasileiro Raphinha (6') e de Marc Bernal (18'), enquanto o sueco Anthony Elanga marcou duas vezes para os 'Magpies' (15' e 28').

Na segunda etapa, Fermín López (52'), Robert Lewandowski (56' e 61') e Raphinha (72'), que brilhou com dois gols e duas assistências, selaram a goleada do Barça.

Esta é a terceira temporada consecutiva em que o time catalão chega às quartas de final da principal competição europeia, depois de ter caído nessa fase na temporada 2023/2024 diante do Paris Saint-Germain, então liderado por Kylian Mbappé, e de ter sido eliminado nas semifinal no ano passado pela Inter de Milão.

- Alívio para Yamal -

A classificação e o gol de pênalti perto do intervalo trouxeram um enorme alívio a Lamine Yamal, que fez um primeiro tempo discreto, perdendo uma bola na entrada da sua área que acabou gerando o segundo gol do Newcastle e, inexplicavelmente, desperdiçando uma grande oportunidade ao finalizar por cima do travessão (45'+1).

O gol de Yamal deu moral à equipe para o segundo tempo, após o Nescastle oferecer uma enorme resistência na primeira etapa.

Tudo parecia caminhar para uma tarde tranquila no Camp Nou para o time da casa, quando Yamal conduziu uma jogada do meio para Raphinha, que tabelou com Fermín López na área e abriu o placar.

Elanga empatou para o Newcastle pouco depois (15') com um chute cruzado na área, superando o goleiro Joan García.

Três minutos depois, Raphinha cobrou uma falta para a área e Gerard Martín cabeceou para Bernal, que empurrou para o gol, mas Elanga voltou a empatar para os ingleses.

- Atuação de gala de Raphinha -

O gol de pênalti de Yamal abriu o caminho para que o campo se tornasse um palco perfeito para o Barça no segundo tempo.

Raphinha continuou sendo o motor ofensivo da equipe: deu a assistência que deixou Fermín cara a cara com Aaron Ramsdale para marcar o quarto, e depois o brasileiro cobrou o escanteio que Lewandowski cabeceou para o fundo da rede.

O veterano atacante polonês, que jogou com uma máscara de proteção facial que retirou para comemorar seus gols, marcou novamente minutos depois, dessa vez com um chute cruzado após uma grande jogada individual de Yamal, que deu a assistência.

Raphinha coroou sua atuação de gala marcando o gol que fechou o placar de 7 a 2, interceptando um passe da defesa do Newcastle dentro da área para finalizar.