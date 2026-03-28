Azteca reabre após quase dois anos e inicia contagem regressiva para a Copa do Mundo

Palco de momentos históricos do futebol mundial, o Estádio Azteca volta a receber público neste sábado, após 671 dias fechado para reformas. A reinauguração será com o amistoso entre México e Portugal, já dentro do processo de preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Escolhido para sediar o jogo de abertura do torneio, em 11 de junho, o estádio na Cidade do México se prepara para ampliar uma marca que já o coloca em posição única: é o local que mais recebeu partidas de Copa do Mundo na história. Até aqui, foram 19 jogos, incluindo as finais de 1970 e 1986.

Para a próxima edição, o Azteca terá mais cinco partidas confirmadas, entre elas a estreia da seleção mexicana. O cronograma inclui ainda confrontos da fase de grupos e mata-mata.

11 de junho: México x África do Sul (Jogo de Abertura)

17 de junho: Colômbia x Uzbequistão

24 de junho: México x Dinamarca ou República Tcheca

30 de junho: 16avos de final

5 de julho: Oitavas de final

Mesmo com a reabertura, as intervenções ainda não estão completamente finalizadas. Há ajustes em andamento tanto na estrutura interna quanto no entorno do estádio, que seguem dentro do planejamento para os próximos meses.

Na véspera da reinauguração, a seleção do México treinou no gramado e teve o primeiro contato com o novo cenário. A impressão inicial foi positiva entre os jogadores.