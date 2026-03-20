Australiano quebra recorde mundial de César Cielo que perdurava desde 2009

McEvoy foi campeão olímpico em 2024. @WorldAquatics / Divulgação

Atual campeão olímpico dos 50m nado livre, o australiano Cameron McEvoy quebrou o recorde mundial da prova, nesta sexta-feira (20), durante o Aberto da China, em Shenzen.

McEvoy nadou em 20seg88 e derrubou a marca que pertencia a César Cielo, que nadou 20seg91, em dezembro de 2009, durante o Open de São Paulo, última prova oficial com uso dos super trajes tecnológicos disputada no Brasil.

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Agora, apenas três nadadores conseguiram completar os 50 metros abaixo de 21 segundos. Além de McEvoy e Cielo, o francês Frederick Bousquet, fez 20seg94, em abril de 2009.