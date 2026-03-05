Australiano lidera e seis brasileiros avançam às quartas de final do Park no Mundial de Skate

Ler resumo

Australiano foi o melhor do dia. Thiago da Luz / Thiago da Luz /

O primeiro dia do Campeonato Mundial de Skate, no Parque Cândido Portinari, em São Paulo, além das eliminatórias do Street feminino ainda teve as disputas classificatória do Park masculino.

No total, 78 skatistas foram divididos em oito baterias, em que cada um tinha direito a três voltas de 45 segundos, valendo a melhor.

E o melhor desta quarta-feira (4) foi o australiano Keefer Wilson, quinto colocado nos Jogos Olímpicos de Paris.

Wilson venceu a sétima bateria, com 78.88 e puxou a lista dos 32 classificados para as quartas de final, onde já estavam previamente classificados os brasileiros Augusto Akio, Pedro Barros e Gui Khury, o dinamarquês Viktor Solmunde, o americano Tate Carew, o australiano Keegan Palmer, o espanhol Egoitz Bijueska e o japonês Yuro Nagahara.

— O nível aqui no Brasil está altíssimo. São os maiores nomes do skate reunidos nesse lugar maravilhoso. Consegui fazer tudo o que eu queria na minha linha e espero poder mostrar ainda mais nas próximas fases. É sempre um prazer entrar na pista e fazer o que eu mais amo, e ao lado de tantos amigos. Essa energia da torcida contagia também. Era apenas o primeiro dia e já tivemos um bom público. É muita diversão e skateboarding na veia — comemorou o skatista de 18 anos.

Brasileiros

Seis brasileiros se classificaram para as quartas de final: Dan Sabino, Kalani Konig, Luigi Cini, Luiz Francisco Mariano, Pedro Carvalho e Pedro Quintas.

Apenas um brasileiro não conseguiu se classificar. Pietro Nunes, que até venceu a primeira bateria, acabou desclassificado por não ter nota suficiente.

Confira os 32 classificados:

1º – Keefer Wilson (AUS) – 78,88

2º – Gavin Bottger (USA) – 76,57

3º – Dan Sabino (BRA) – 75,56

4º – Issei Sakurai (JPN) – 73,52

5º – Kalani Konig (BRA) – 73,12

6º – Taylor Nye (USA) – 72,93

Cini avançou em sétimo. Rodrigo Kbça Lima / Divulgação/CBSk

7º – Luigi Cini (BRA) – 72,73

8º – Luiz Mariano (BRA) – 72,70

9º – Tom Schaar (USA) – 72,66

10º – Pedro Carvalho (BRA) – 72,30

11º – Tommy Calvert (GBR) – 72,24

12º – Phoenix Sinnerton (AUS) – 71,60

13º – Kensuke Sasaoka (JPN) – 68,80

14º – Pedro Quintas (BRA) – 67,13

15º – Ivan Federico (ITA) – 66,78

16º – Danny Leon (ESP) – 64,90

17º – Liam Pace (USA) – 64,75

18º – Guglielmo Marin (ITA) – 64,68

19º – Elias Nilsen (NOR) – 64,60

20º – Gunjo Shiji (JPN) – 64,45

21º – Valentino Damico (ARG) – 63,90

22º – Thomas Augusto (POR) – 61,57

23º – Tayo Amano (JPN) – 61,00

24º – Noe Montagard (FRA) – 60,78

25º – Eddie Acres (AUS) – 60,50

26º – Cj Hawker (NZL) – 60,20

27º – Tay Cunningham (GBR) – 59,01

28º – Rafael Tomé (ITA) – 58,50

29º – Jake Familton (USA) – 58,14

30º – Martin Jaque (CHI) – 57,16

31º – Magnus Magiar (GER) – 56,98

32º – Peio Gonzalez (ESP) – 55,70



