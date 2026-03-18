Esportes

Na Orla do Guaíba
Notícia

Atuais campeões do STU National iniciam defesa do título em Porto Alegre

A etapa de abertura reúne os campeões nacionais das modalidades Street e Park, com disputas na Orla do Guaíba, em Porto Alegre.

Zero Hora

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