Atlético de Madrid vence Getafe (1-0) e reassume 3º lugar no Espanhol

Com um golaço do argentino Nahuel Molina, o Atlético de Madrid derrotou o Getafe por 1 a 0 em casa, neste sábado (14), retomando a terceira colocação na LaLiga na 28ª rodada.

Com apenas sete minutos de jogo, Molina disparou um chute potente de fora da área, acertando o ângulo e não dando qualquer chance ao goleiro David Soria.

A partida se tornou ainda mais favorável para o 'Atleti' após a expulsão do marroquino Abdel Abqar, por dar um beliscão no atacante norueguês Alexander Sorloth (55').

"Estou satisfeito com o excelente desempenho da equipe, especialmente no primeiro tempo, que foi muito melhor do que o segundo... poderíamos ter ido para o intervalo com uma vantagem maior", disse o técnico argentino Diego Simeone na coletiva de imprensa após o jogo.

Apesar da vantagem, o Getafe quase arrancou o empate nos acréscimos, com uma cabeçada potente de Adrián Liso (90'+7) que foi brilhantemente defendida pelo goleiro argentino Juan Musso.

"Acho que o desempenho coletivo e do grupo tem sido superior", acrescentou 'El Cholo' Simeone sobre a atual fase da sua equipe, que venceu seis dos últimos sete jogos em todas as competições.

Essa sequência de vitórias levou o Atlético à final da Copa do Rei e o coloca a um passo de avançar para as quartas de final da Liga dos Campeões, após a goleada de 5 a 2 sobre o Tottenham na última terça-feira, no jogo de ida das oitavas de final.

Em LaLiga, com 57 pontos, o Atlético de Madrid tomou a terceira colocação do Villarreal (4º, com 55 pontos) que empatou em 1 a 1 com o Deportivo Alavés na sexta-feira.

Também neste sábado, na luta pelas últimas vagas europeias, o Girona derrotou por 3 a 0 o Athletic Bilbao, que manteve sua irregularidade nesta temporada.

O time basco, quarto colocado na temporada passada e semifinalista da Liga Europa, está na metade da tabela, já eliminado de todas as outras competições.

Para piorar a situação da equipe de Ernesto Valverde, o primeiro gol do Girona foi marcado pelo lateral Hugo Rincón, emprestado pelo Athletic.

O terceiro gol dos catalães foi marcado pelo argentino Claudio Echeverri.

--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 13 de março

Alavés - Villarreal 1 - 1

Sábado, 14 de março

Girona - Athletic Bilbao 3 - 0

Atlético de Madrid - Getafe 1 - 0

Real Oviedo - Valencia 1 - 0

(17h00) Real Madrid - Elche

Domingo, 15 de março

(10h00) Mallorca - Espanyol

(12h15) Barcelona - Sevilla

(14h30) Betis - Celta Vigo

(17h00) Real Sociedad - Osasuna

Segunda-feira, 16 de março

(17h00) Rayo Vallecano - Levante

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 67 27 22 1 4 72 26 46

2. Real Madrid 63 27 20 3 4 56 23 33

3. Atlético de Madrid 57 28 17 6 5 47 25 22

4. Villarreal 55 28 17 4 7 51 33 18

5. Betis 43 27 11 10 6 42 34 8

6. Celta Vigo 40 27 10 10 7 37 30 7

7. Espanyol 37 27 10 7 10 34 40 -6

8. Real Sociedad 35 27 9 8 10 40 41 -1

9. Getafe 35 28 10 5 13 23 30 -7

10. Athletic Bilbao 35 28 10 5 13 30 40 -10

11. Osasuna 34 27 9 7 11 32 32 0

12. Girona 34 28 8 10 10 31 43 -12

13. Valencia 32 28 8 8 12 30 42 -12

14. Sevilla 31 27 8 7 12 35 42 -7

15. Rayo Vallecano 31 27 7 10 10 27 33 -6

16. Alavés 28 28 7 7 14 26 38 -12

17. Elche 26 27 5 11 11 35 41 -6

18. Mallorca 25 27 6 7 14 31 44 -13

19. Levante 22 27 5 7 15 29 45 -16

20. Real Oviedo 21 28 4 9 15 18 44 -26

./bds/dam-iga/aam