Atlético de Madrid tenta, contra o Tottenham, confirmar vaga nas quartas da Champions

Com a ausência quase certa do goleiro titular Jan Oblak em Londres, o argentino Juan Musso tentará manter o gol intacto pelo Atlético de Madrid pela primeira vez nesta Liga dos Campeões contra o Tottenham, nesta quarta-feira (18), às 17h (horário de Brasília), o que também garantiria a classificação para as quartas de final.

Oblak vem sofrendo com desconforto muscular desde o jogo de ida, na semana passada, em Madri (vitória do Atleti por 5 a 2) e desfalcou a equipe na vitória do fim de semana contra o Getafe (1-0).

Caso a ausência do esloveno seja confirmada, será a vez de Musso, que nesta temporada disputou apenas uma partida na Liga dos Campeões, uma atuação decepcionante (derrota por 2 a 1 para a Inter de Milão).

Desde que chegou ao clube espanhol em agosto de 2024, o argentino de 31 anos tem correspondido às expectativas sempre que é chamado para substituir Oblak.

Nesta temporada, além da partida no San Siro e da final da Copa do Rei (na qual o Atlético enfrentará a Real Sociedad), Musso disputou duas partidas da LaLiga, ambas contra o Getafe, e ambas terminaram com o mesmo resultado: vitória do Atlético por 1 a 0 (a mais recente no último fim de semana).

"Conversamos regularmente com Juan, independentemente de ele ser titular amanhã ou não. Ele é um jogador e uma pessoa que se integrou muito bem ao grupo e à equipe, e espero que ele possa continuar mantendo esse nível, porque precisamos dele", disse Simeone nesta terça-feira, em Londres.

- Quase três gols de média -

O Atlético de Madrid de Diego Simeone é tradicionalmente conhecido por sua solidez defensiva, mas nesta temporada, os 'rojiblancos' estão sofrendo mais gols do que o habitual e não conseguiram manter o placar zerado em nenhuma partida da Liga dos Campeões.

Na primeira fase, sofreram 15 gols. Apenas três das 24 equipes que avançaram dessa fase de liga sofreram mais: Qarabag (21), Club Brugge e Borussia Dortmund (ambos com 17). Todos os três já foram eliminados.

Mesmo na repescagem para chegar às oitavas de final, o Atlético de Madrid sofreu quatro gols contra o Club Brugge (7 a 4 no agregado) e outros dois no jogo de ida contra o Tottenham (5 a 2).

Essa falta de solidez defensiva está sendo compensada neste ano pelo Atlético com um poder de fogo muito maior no ataque: o time de 'El Cholo' Simeone já marcou 90 gols em 45 partidas nesta temporada, uma média de dois gols por jogo (2,9 na Liga dos Campeões).

Eles só não marcaram em seis partidas, e na Liga dos Campeões, apenas na derrota por 4 a 0 para o Arsenal na fase de grupos. Esses números inspiram otimismo para a partida de quarta-feira, principalmente considerando a situação delicada do adversário.

O time não conseguiu marcar em apenas seis partidas e, na Liga dos Campeões, seu único gol foi na derrota por 4 a 0 para o Arsenal na primeira fase.

Essas estatísticas inspiram otimismo para a quarta-feira, especialmente considerando a situação delicada do adversário.

- Um adversário em crise -

Um gol de Richarlison nos acréscimos em Anfield, no domingo, evitou a sétima derrota consecutiva do Tottenham, deixando o time apenas um ponto acima da zona de rebaixamento da Premier League.

Apesar disso, os torcedores e jogadores do Spurs ainda estão impactados pelo que aconteceu há pouco mais de uma semana em Madri, quando o jovem goleiro tcheco Antonín Kinski, de 23 anos, foi substituído pelo técnico Igor Tudor logo aos 17 minutos, após ter sofrido três gols.

O Atlético de Madrid deve aproveitar a má fase do Tottenham para avançar às quartas de final da Champions e enfrentar Barcelona ou Newcastle nas quartas de final.

E além da Liga dos Campeões, Musso pode usar essa oportunidade para aumentar suas chances de ser convocado por Lionel Scaloni para a Copa do Mundo.