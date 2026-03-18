Atlético de Madrid perde para Tottenham (3-2), mas vai enfrentar Barça nas quartas da Champions

Apesar de ter sofrido uma derrota por 3 a 2 para o Tottenham nesta quarta-feira (18), no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid garantiu sua classificação para as quartas de final, onde enfrentará o Barcelona.
Após conquistar uma vitória contundente por 5 a 2 no duelo de ida, desta vez os 'colchoneros' tiveram dificuldades contra os 'Spurs', que abriram o placar por meio de Randal Kolo Muani (29'), antes de Julián Álvarez empatar a partida (47').
Dois gols de Xavi Simons (52' e 90', de pênalti) deram o triunfo ao Tottenham, apesar de um gol de David Hancko (75') em uma cabeçada após uma cobrança de escanteio de Álvarez.
No jogo desta quarta-feira, o Tottenham sabia que precisava de uma virada épica.
Após o susto com o gol de Lookman que foi anulado por impedimento, o time inglês começou a atacar com mais fluidez e as chances continuaram surgindo.
Até que o placar saiu do zero com uma jogada 100% francesa, quando Mathys Tel cruzou a bola para a área e Kolo Muani cabeceou para o fundo da rede.
O goleiro argentino Juan Musso ainda salvou o Atlético em outras duas boas chances criadas por Tel (36' e 43').
Do outro lado do campo, pouco antes do intervalo, o time espanhol quase empatou com um chute de longa distância de Julián Álvarez (44') e outra tentativa de Giuliano Simeone (45').
O Atlético conseguiu o empate no início do segundo tempo: em um contra-ataque, Lookman passou na área para Álvarez, que mesmo cercado por jogadores rivais bateu fora do alcance do goleiro Guglielmo Vicario para marcar seu oitavo gol nesta edição da Champions.
O Tottenham voltou a sonhar quando Simons acertou chute da entrada da área, mas o time 'colchonero' acabou com as esperanças dos ingleses quando Hancko empatou a partida novamente a 15 minutos do apito final.
Os 'Spurs' ainda conseguiram a vitória com Simons cobrando pênalti, mas ainda eram necessários mais dois gols para levar o confronto para a prorrogação.
* AFP