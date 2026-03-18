Atlético de Madrid perde para o Tottenham, mas confirma classificação na Champions

A missão do Tottenham era muito difícil: reverter uma diferença de três gols sofridos no primeiro jogo. Na volta, nesta quarta-feira (18), em Londres, o clube inglês até venceu o Atlético de Madrid por 3 a 2, mas o agregado de 7 a 5 foi favorável aos espanhóis, que enfrentarão o Barcelona nas quartas de final.
No primeiro tempo, o Tottenham não se deu por vencido no confronto. Foram três boas defesas do goleiro Oblak, mas ele não conseguiu salvar o cabeceio de Kolo Muani, que abriu o placar para os mandantes.
As duas equipes seguiram criando boas oportunidades, com bola na trave e boas defesas. O gol sofrido deixou o Atlético de Madrid mais ligado no jogo.
O sonho do Tottenham acabou no início do segundo tempo, com um belo gol de Julian Álvarez. A resposta foi rápida, pois Xavi Simmons fez um golaço de fora da área para o Tottenham.
Sem conseguir fazer mais, o clube inglês se expôs e sofreu. O zagueiro Hancko foi o autor do gol que selou a classificação do Atlético. No fim, o Tottenham teve um pênalti, que foi convertido por Simmons.
