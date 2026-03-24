Atlético de Madrid anuncia oficialmente a saída de Griezmann para o Orlando City

O maior artilheiro da história do Atlético de Madrid está de malas prontas para jogar no futebol dos Estados Unidos. O gigante espanhol anunciou, de forma oficial, a transferência de Antoine Griezmann para o Orlando City nesta terça-feira em suas redes sociais.

O comunicado avisa que os dois clubes chegaram a um denominador comum para a transferência do atacante já a partir da próxima temporada. Com o negócio fechado, o atleta viajou para o continente americano a fim de fechar os últimos detalhes de seu contrato.

"O Atlético de Madrid e o Orlando City SC chegaram a um acordo para a transferência de Antoine Griezmann para o clube americano a partir da próxima temporada. O atacante viajou para Orlando, com a permissão do clube, durante a pausa de dois dias da equipe principal para finalizar seu contrato com o time da Flórida. Assim, o maior artilheiro da história do nosso clube embarcará em um novo desafio profissional na MLS no próximo verão, após vestir as cores vermelho e branco por 10 temporadas", diz parte do texto da nota oficial.

Emocionado, Griezmann fez um pronunciamento sobre a mudança e o fim do ciclo no Atlético de Madrid. "É difícil expressar em palavras o que sinto, porque este clube é a minha casa e vocês são a minha família. Tem sido uma jornada incrível, repleta de jogos inesquecíveis, gols, alegria e uma paixão que só quem realmente sente o Atleti pode compreender".

Ainda segundo o informe do Atlético, o avante terá um "novo desafio profissional na Major League Soccer (MLS) após defender o conjunto vermelho e branco por dez temporadas".

Ele iniciou a sua trajetória no clube em 2014 vindo da Real Sociedad. A identificação veio, principalmente, em forma de gols. Pelo Atlético de Madrid, ele balançou as redes adversárias em 211 oportunidades, superando Luis Aragonés (173). Com 488 partidas, Griezmann é o quarto jogador que mais vezes entrou em campo pela equipe.