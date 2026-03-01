Esportes

Em Porto Alegre
Notícia

Atletas do Grêmio Náutico União dominam  os 5 km da etapa de abertura do Brasileiro de Águas Abertas

Victor Moreno e Cibelle Jungblut conquistaram o ouro, consolidando a hegemonia do clube gaúcho

André Silva

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS