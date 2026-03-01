Atletas do Grêmio Náutico União dominam  os 5 km da etapa de abertura do Brasileiro de Águas Abertas

Victor Moreno (E) e Cibelle Jungblut (D) os vencedores do 5 km. João Mattos / Grêmio Náutico União/Divulgação

Assim como ocorreu na disputa dos 10 km, vencida por Julia Pereira e Matheus Melecchi, nas disputas feminina e masculina, respectivamente, os nadadores do Grêmio Náutico União predominaram na competição de 5 km da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Águas Abertas, realizada no Belém Novo Golf Club, em Porto Alegre.

No sábado (28), Victor Moreno venceu entre os homens e Cibelle Jungblut foi a melhor entre as mulheres.

As provas

Victor Moreno venceu com o tempo de 53 minutos e 11 segundos, com quatro segundos de vantagem para Bernardo Gavioli, também do clube gaúcho. O pódio foi completado por Arthur Aguiar, do Clube Curitibano (PR), que completou o percurso a nove segundos do vencedor.

Entre as mulheres, Cibelle Jungblut concluiu os 5 km em uma hora e quatro segundos, deixando Carol de Hertel, do Clube Curitibano, na segunda posição. A diferença entre elas foi de seis segundos. Carolina Marques, também do União, fez uma hora e 13 segundos e garantiu o terceiro lugar.