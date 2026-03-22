Athletico supera o Coritiba no Brasileirão e encerra jejum no clássico paranaense

O Athletico-PR finalmente encerrou um longo tabu e voltou a vencer o Coritiba. Na tarde deste domingo, bateu o rival por 2 a 0, com gols de Dudu e Viveros. A partida, válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, foi realizada na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).
A última vez que o Athletico tinha vencido um "Athletiba" foi em maio de 2023, quando fez 3 a 2, também na Arena da Baixada, também na elite do Campeonato Brasileiro. Este foi o clássico de número 356 da história. Agora são 136 vitórias para o Coritiba, 115 para o Athletico, além de 104 empates.
O Athletico venceu a segunda partida seguida no Brasileirão, já que vinha de triunfo sobre o Cruzeiro, por 2 a 1, também em casa. Com isso, chegou a 13 pontos, se aproximando do G-4. Já o Coritiba, que tinha vencido as três últimas, também tem 13, mas foi ultrapassado pelo adversário no saldo de gols (3 a 1).
Nos primeiros minutos, o meia Josué, do Coritiba, tentou pegar o goleiro Santos de surpresa com chute de longe, mas mandou para fora. Depois, o Athletico assustou com ataque em velocidade, mas não conseguiu acertar bem os passes. Com isso, Kevin Viveros chutou da meia-lua, mas o chute desviou e foi para fora.
Mas aos 21 minutos, o Athletico conseguiu abrir o placar no clássico. Julimar disparou pela direita, chegou à linha de fundo e tocou para trás. Dudu chegou de encontro e bateu rasteiro, no canto oposto, para fazer 1 a 0.
Depois disso, o Athletico seguiu com o controle da posse de bola, com alguns escanteios e chutes de longe, sem sucesso. O Coritiba pouco ameaçou o gol adversário antes do intervalo.
Na volta para o segundo, não demorou muito para o Athletico transformar posse de bola e mais um gol e usou a bola parada para isso. Esquivel cobrou falta, Benavídez ajeitou de cabeça e Viveros apareceu perto da marca do pênalti para finalizar por baixo e fazer 2 a 0. Depois, Dudu assustou quando chegou antes do goleiro na pequena área, mas a bola subiu muito e foi para fora.
O Coritiba quase voltou para o jogo em cobrança de escanteio. Josué cobrou fechado e o goleiro Santos tirou de soco. No rebote, JP Chermont soltou uma pancada e Santos fez outra grande defesa, espalmando. O gol realmente não saiu, mas deu tempo de Maicon ser expulso por cotovelada em Portilla.
Por conta da Data Fifa, os times terão um bom tempo de preparação. O Athletico volta a campo no próximo domingo (29), às 18h30, pois tem jogo atrasado da quinta rodada com o Botafogo, novamente em casa. Pela nona rodada, visita o Bahia em 1º de abril, quarta-feira, às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).
Já o Coritiba volta a campo apenas pela nona rodada, em 1º abril, quarta-feira, às 20h30. O time recebe o Vasco no Couto Pereira, em Curitiba (PR).
FICHA TÉCNICA
ATHLETICO 2 X 0 CORITIBA
ATHLETICO - Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel (Gilberto); Luiz Gustavo (Portilla), Jadson e Dudu (Zapelli); Mendoza, Viveros e Julimar (Felipe Chiqueti). Técnico: Odair Hellmann.
CORITIBA - Pedro Rangel; JP Chermont, Maicon, Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonatan); Wallisson (Vini Paulista), Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier (Fabinho), Pedro Rocha (Keno) e Breno Lopes (Breno Lopes). Técnico: Fernando Seabra.
GOLS - Dudu, aos 21 minutos do primeiro tempo. Viveros, aos dez minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Wallisson e Breno Lopes (Coritiba).
CARTÃO VERMELHO - Maicon (Coritiba).
ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).
PÚBLICO - 31.885 torcedores.
RENDA - R$ 1.927.660,00.
LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).