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Atacante que passou por Flamengo, Corinthians e Palmeiras se aposenta do futebol: "A paixão continuará para sempre"

Vágner Love tem 41 anos e atuou 25 vezes pela Seleção Brasileira, com nove gols

Zero Hora

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