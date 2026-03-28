Atacante que passou por Flamengo, Corinthians e Palmeiras se aposenta do futebol: "A paixão continuará para sempre"

Vágner Love comemora gol com a camisa do Corinthians MAURO HORITA / AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

O atacante Vágner Love anunciou neste sábado (28) a sua despedida do futebol. Formado no Palmeiras e com passagens por clubes como Flamengo (2010 a 2013), Corinthians (2015-2016 e 2019-2020) e pela Seleção Brasileira (atuou em 25 partidas e marcou nove gols), Love escreveu um texto de despedida dos gramados nas redes sociais.

"Saio dos gramados com o coração cheio de gratidão e a sensação de dever cumprido. O futebol me deu tudo, e eu tentei retribuir com amor, entrega e muitos gols. O Love pelos gramados termina aqui, mas a paixão pelo futebol continuará para sempre. Muito obrigado por tudo!", afirma o texto.

Vágner Love venceu duas Copas América pela Seleção Brasileira, em 2004 e 2007, e uma Copa da Uefa pelo CSKA de Moscou, onde foi ídolo, com 259 partidas disputadas e 124 gols.

O meia Daniel Carvalho, formado pelo Inter, foi seu companheiro na equipe russa, e escreveu também um texto de despedida.

"Hoje, uma das lendas do CSKA está se aposentando. Foi um prazer jogar ao seu lado, Vagner Love. Um cara diferenciado, tanto pelo talento quanto pela pessoa que é. Hoje, o futebol se despede de uma grande lenda", declarou.

A carreira de Vágner Love

Vágner Love (E) atua pelo Palmeiras no Beira-Rio, em 2004. Ricardo Duarte / Agencia RBS

O jogador iniciou a carreira profissional no Palmeiras, onde atuou entre 2002 e 2004, disputando 56 jogos e marcando 39 gols.

Em 2004, transferiu-se para o CSKA Moscou, clube pelo qual jogou até 2011, somando 259 partidas e 124 gols, nas duas passagens — voltou ao clube em 2014.

Durante esse período, foi emprestado ao Palmeiras, em 2009, quando fez 12 jogos e marcou cinco gols, e ao Flamengo, em 2010, com 19 jogos e 19 gols.

Em 2012, passou a defender o Flamengo, permanecendo até 2013, com 45 jogos e 19 gols. No ano seguinte, retornou ao CSKA Moscou.

Entre 2013 e 2014, jogou pelo Shandong Luneng, da China, com 31 jogos e 19 gols.

De 2015 a 2016, vestiu a camisa do Corinthians, acumulando 45 jogos e 16 gols. Em 2016, transferiu-se para o Monaco, onde fez 13 partidas e quatro gols, e, na sequência, atuou pelo Alanyaspor, entre 2016 e 2018, com 44 jogos e 34 gols. Na temporada 2018–2019, defendeu o Besiktas, somando 18 jogos e seis gols.

O retorno ao Corinthians ocorreu entre 2019 e 2020, com 49 partidas e sete gols. Em 2020–2021, atuou pelo Kairat, do Cazaquistão, onde fez 36 jogos e 14 gols. Em 2022, jogou pelo Midtjylland, com 9 partidas e um gol, e, na sequência, defendeu o Sport, entre 2022 e 2023, marcando 30 gols em 66 jogos.

Na temporada 2023–2024, atuou pelo Atlético Goianiense, com 25 jogos e sete gols, e em 2024–2025, vestiu a camisa do Avaí, somando 41 partidas e cinco gols. Seu último clube foi o Retrô, onde encerrou a carreira neste ano, com 12 jogos e um gol.

A despedida

Vágner Love se despediu dos gramados anotando o último gol de sua equipe contra o Ceará, na vitória por 3 a 1, pela Copa do Nordeste.

Em entrevista à TV Jornal, o ex-atacante celebrou a aposentadoria com mais um gol anotado.

- Não poderia terminar de forma melhor, ganhando o jogo, junto com meus companheiros, três pontos e finalizar com um gol foi mais espetacular ainda. Se fosse para ser escrito, não daria tão certo esse roteiro. Não seria tão perfeito.

O último tento de Vagner Love como atleta profissional saiu apenas aos 49 minutos da segunda etapa. Ele recebeu o passe dentro da área e chutou de primeira, sem chances para o arqueiro do Ceará. Após o jogo deste sábado, o ex-jogador passará a ser o auxiliar técnico do Retrô e trabalhará com o comandante Jamesson Andrade.