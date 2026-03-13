Astro da NBA usa nova camisa da Seleção Brasileira antes de jogo e comanda vitória do Lakers contra o Bulls

Esloveno utilizou o novo lançamento da sua patrocinadora. ADAM PANTOZZI / NBAE / Getty Images

Grandes reconhecem grandes. Lançada na última quinta-feira (13), a camisa de número 2 do Brasil para a Copa do Mundo foi utilizada por uma estrela da NBA.

Luka Doncic, do Los Angeles Lakers, vestia o novo lançamento da Jordan para a Seleção Brasileira ao chegar à Crypto.com para enfrentar o Chicago Bulls.

E o novo uniforme da Seleção trouxe bons ventos ao esloveno, que comandou o ataque da equipe da Califórnia. Doncic atingiu a casa dos 50 pontos (terminou com 51) pela primeira vez com a camisa do Lakers, além de pegar 10 rebotes e dar nove assistências. A vitória por 142 a 130 contra o Bulls também confirmou a ida da franquia aos playoffs.

A estreia do uniforme do Brasil será contra a França, no dia 26 de março. Inspirado nos tons, padrões e estampas dos predadores mais rápidos e formidáveis do país, a camisa é a primeira parceria da marca de Michael Jordan — que faz parte da Nike — com uma seleção de futebol.