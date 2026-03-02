Aston Martin abandonará GP da Austrália no começo após cogitar nem disputar a prova, diz site

Os graves problemas da Aston Martin em sua parceria com a Honda devem fazer a escuderia inglesa ter uma desastrosa estreia na temporada da Fórmula 1. Segundo o site Motorsport, a equipe não vai completar o GP da Austrália no domingo. Para evitar multas, a escuderia fará o treino classificatório e depois abandonará nas primeiras voltas no Circuito de Albert Park.

O remodelado carro AMR26, projetado por Adrian Newey, demorou a ficar pronto e ainda apresenta falhas em seu sistema de bateria. Bem por isso, Lance Stroll e Fernando Alonso quase não participaram dos treinos da pré-temporada, passando a maior parte do tempo no box.

A Aston Martin cogitou sequer disputar a prova em Melbourne, mas a ideia acabou não seguindo em frente por causa de ser obrigada a pagar uma indenização por violar os termos do Acordo de Concórdia.

Ainda segundo a Motorsport, a Aston Martin vai até a Austrália para cumprir a regra dos 107%. Ou seja, vai disputar o treino classificatório no sábado e, domingo, abandonará o grid após a realização de algumas voltas.

A escuderia criou uma unidade de crise para se acertar com a Honda, com Adrian Newey e demais dirigentes da equipe tratando do assunto diretamente com pessoas da fábrica da parceira, em Sakura, no Japão.