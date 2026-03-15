Ashley Cole fará sua estreia como técnico no comando do Cesena, da 2ª divisão italiana

O ex-jogador inglês Ashley Cole, que atuou por Arsenal e Chelsea, fará sua estreia como técnico no comando do Cesena, da Serie B italiana, anunciou o clube da segunda divisão neste domingo (15).

Cole, de 45 anos, que disputou 107 partidas pela seleção inglesa, assinou contrato até o final da temporada "com opção de prorrogação, sujeita ao cumprimento de determinadas condições", afirmou o Cesena.

O objetivo do treinador será garantir a vaga da equipe nos playoffs de acesso à Serie A.

O Cesena ocupa atualmente a 8ª posição na tabela, a última vaga para essa repescagem, apenas dois pontos à frente do Südtirol (9º colocado), no momento em que restam apenas oito rodadas para o fim do campeonato.