As duas últimas vezes que um tenista brasileiro venceu o número 1 do mundo

Brasileiro jogará na noite desta sexta. TOMAS DINIZ SANTOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Miami, João Fonseca e Carlos Alcaraz já se encontraram em uma oportunidade, ainda em 2025 em partida exibição. Nesta sexta-feira, às 20h (horário de Brasília), o brasileiro e o espanhol número 1 no ranking da ATP se reencontram pela segunda rodada do Masters 1000 de Miami.

Se quiser avançar no torneio, terá que superar o líder do ranking. E João pode se inspirar em compatriotas para vencer Alcaraz. De 2004 para cá, apenas dois tenistas do Brasil venceram os números 1 da época.

Na disputa de Roland Garros, em 2004, Guga superou Roger Federer na terceira rodada do Grand Slam francês. O brasileiro, então número 30 na ATP, fez 3 sets a 0 (parciais de 6/4, 6/4, 6/4).

À época, o brasileiro vinha já prejudicado pela lesão no quadril que o faria se aposentar quatro anos depois, também no Slam francês.

— Eu tinha que tentar abater o leão na base da astúcia. Precisava usar a cabeça para levá-lo a uma armadilha (...) Para ganhar, eu precisava da colaboração do adversário. Então, eu precisava administrar a partida de um jeito que o induzisse a tomar as decisões erradas — contou Guga em sua autobiografia.

Guga chegou até as quartas de final nessa edição, antes de ser superado pelo argentino David Nalbandian. O catarinense buscava seu quarto título de Roland Garros.

Dezoito anos depois, a cena se repetiu, mas dessa vez no feminino. Pelas quartas de final do WTA 1000 de Toronto, Bia Haddad Maia venceu a polonesa Iga Swiatek por 2 sets a 1 (parciais de 6/4, 3/6 e 7/5).

— Não é fácil entrar em quadra contra a número 1 do mundo. Tive meus altos e baixos, com momentos que eu poderia ter me frustrado, mas é aí que entra a parte mais forte do trabalho que venho fazendo com o Rafa (Paciaroni, técnico), que é jogar de uma forma consciente. Fui mentalmente disciplinada e humilde nos momentos difíceis, fiquei no presente e não me deixei levar pelo emocional, e acho que é por isso que saí com a vitória — disse Bia à época.