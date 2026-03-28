Aryna Sabalenka x Coco Gauff: horário e onde assistir à final do Miami Open

Sabalenka e Gauff já duelaram em 12 oportunidades. Montagem com fotos de RICH STORRY e MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP e

O título do Miami Open, segundo Masters 1000 da temporada, será decidido entre duas velhas conhecidas. Atual número 1 no ranking da WTA, Aryna Sabalenka enfrentará a norte-americana Coco Gauff na grande decisão deste sábado (28). A partida será a partir das 16h (horário de Brasília) na quadra central.

Elas já duelaram em 12 oportunidades, com seis vitórias para cada. Entre os jogos mais marcantes estão duas finais de Grand Slam, ambas vencidas por Gauff: US Open 2023 e Roland Garros 2025.

Serviço da final entre Sabalenka x Gauff