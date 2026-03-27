Artur chega ao São Paulo como confirmação do respaldo a Roger Machado e opção de compra fixada

O atacante Artur chega ao São Paulo por empréstimo do Botafogo. O jogador será peça importante para Roger Machado, que pretende mudar o time, com o uso de pontas e sem o tripé de volantes herdado de Hernán Crespo. O negócio foi formalizado ainda nesta sexta-feira, último dia da janela de transferências.

A negociação teve como obstáculo uma cláusula que obrigava o São Paulo a liberar Artur em caso de proposta do exterior, já que o jogador contava com possíveis ofertas do Catar. A liga catari chegou a suspender jogos por causa dos conflitos no Oriente Médio. As partidas foram retomadas, mas o futuro é incerto diante da guerra no Irã.

A cláusula foi "revertida". O acordo fechado prevê uma opção de compra para o São Paulo caso Artur receba proposta do exterior. Se um clube estrangeiro o procurar, o São Paulo poderá comprar 60% dos direitos econômicos do jogador por 6 milhões de euros (R$ 36,1 milhões), que seriam pagos apenas a partir de 2027.

A expectativa é de que Artur estreie contra o Internacional, quando o São Paulo volta a jogar após a Data Fifa, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado deve promover mudanças para a partida.

Ele pretende desfazer o tripé de volantes (Bobadilla, Marcos Antônio e Danielzinho) e montar um time com pontas. Inicialmente, Ferreirinha poderia ser o escolhido no lado esquerdo e Cauly atuaria caindo pela direita. Artur deve entrar como um dos atacantes. Outra mudança é Luciano como meia ofensivo, em vez de ser segundo atacante, ao lado de Calleri.

A chegada de Artur e as mudanças de Roger Machado mostram respaldo do São Paulo ao treinador, diante de críticas da torcida. O técnico foi escolhido após entendimentos de que Hernán Crespo não mantinha um compromisso com o clube.