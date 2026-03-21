Arsenal x City: o discípulo Arteta e o professor Guardiola duelam pela Copa da Liga Inglesa

Manchester City e Arsenal se enfrentam neste domingo (22) pelo primeiro título de 2026 na Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa, um duelo que se estende para fora das quatro linhas, entre o consagrado Pep Guardiola e Mikel Arteta, seu antigo pupilo.

Os 'Gunners', que lideram a Premier League, chegam a Wembley embalados e com o status de favoritos contra os 'Citizens, que querem virar a página da eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Mas Guardiola, multicampeão pelo time de Manchester, sabe melhor do que ninguém que uma final pode ser imprevisível. O técnico catalão disputou (e venceu) quatro decisões da Copa da Liga entre 2018 e 2021.

Na primeira delas, uma vitória por 3 a 0 sobre o Arsenal de Arsène Wenger, ele tinha ao seu lado um jovem auxiliar chamado Mikel Arteta, que havia se aposentado recentemente dos gramados, justamente com a camisa do time londrino.

Depois, o aluno se afastou do professor, deixando o City para assumir exatamente o Arsenal, em dezembro de 2019.

- "Inspiração", não imitação -

Embora eles raramente se encontrem agora, e sempre como adversários, "meus sentimentos não mudaram nem um pouco", afirmou Arteta. "O que ele fez por mim e a inspiração que ele tem sido desde que eu era garoto, isso nunca mudará".

No entanto, inspiração não significa imitação. O técnico basco construiu no Arsenal uma equipe baseada em suas próprias ideias, contratando jogadores com um perfil específico e se distanciando da filosofia "guardiolana" da qual ele, como tantos outros jovens treinadores, se inspirou.

O time aposta na sua solidez defensiva, na eficiência em bolas paradas e num domínio comprovado do chamado "outro futebol" (como fazer "cera", por exemplo), o que não agrada a muitos torcedores em Inglaterra.

"Durante muito tempo, o Arsenal foi criticado por ser um time de garotos, incapaz de segurar uma vantagem", defendeu o ex-atacante francês Thierry Henry, ídolo do clube. "Eles conseguem vencer de uma forma mais feia? É exatamente isso o que o time faz, e domina essa arte com perfeição".

Para Henry, Arteta soube mudar de rumo quando percebeu que jogar bem não bastava para vencer.

- Mourinho e Simeone -

Arteta continua tendo Guardiola como referência, mas também bebeu da fonte de José Mourinho, especialmente da época no Chelsea, e particularmente de Diego Simeone, o atual técnico do Atlético de Madrid.

Porque, tal como Simeone contra os gigantes Real Madrid e Barcelona, Arteta tinha pela frente "duas equipes claramente superiores: o City, o melhor do mundo com a bola, e o Liverpool, o melhor do mundo na recuperação da posse", ressalta Jamie Carragher, ex-jogador dos 'Reds' e da seleção inglesa.

"Arteta sentia que tentar derrotar o Manchester City simplesmente replicando seu magnífico jogo de posse de bola era algo fadado ao fracasso. Ele encontrou uma maneira mais obscura e determinada de confrontar seu antigo mentor", acrescenta Carragher em uma coluna para o jornal The Telegraph. "Ele ainda não conquistou os títulos mais importantes, mas está cada vez mais perto".

Sob seu comando, o Arsenal ainda pode levantar quatro troféus nesta temporada. Além da Copa da Liga Inglesa e da liderança na Premier League, o time está vivo na Copa da Inglaterra (quartas de final contra o Southampton) e na Liga dos Campeões (quartas de final contra o Sporting de Lisboa).

Mas, por enquanto, Arteta tem apenas um título de prestígio em seu currículo como treinador: a Copa da Inglaterra, conquistada em 2020, sete meses após sua chegada, contra o rival Chelsea, em um Estádio de Wembley vazio devido à pandemia. Uma segunda conquista, contra Guardiola, elevaria significativamente seu status.