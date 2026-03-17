Arsenal vence Leverkusen (2-0) e avança às quartas de final da Champions

O Arsenal garantiu com tranquilidade a vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira (17), ao derrotar o Bayer Leverkusen por 2 a 0 em Londres, após um empate em 1 a 1 no jogo de ida das oitavas na semana passada.
Os 'Gunners' terão como próximo adversário o Sporting de Lisboa, que horas antes goleou o Bodo/Glimt por 5 a 0 na prorrogação.
Eberechi Eze abriu o placar para o time londrino aos 36 minutos no Emirates Stadium e Declan Rice ampliou com um belo chute de fora da área (63').
Constantemente criticado pela dependência excessiva de jogadas de bola parada, o Arsenal evidenciou outros pontos fortes do time no ataque com os dois gols desta terça-feira.
Os ingleses estão se aproximando novamente da semifinal da Champions, fase que alcançou no ano passado, quando foram derrotados pelo atual campeão, o Paris Saint-Germain.
Líder do Campeonato Inglês, o Arsenal pode conquistar seu primeiro título da temporada no próximo domingo, quando enfrenta o Manchester City na final da Copa da Liga Inglesa.
Por sua vez, o Bayer Leverkusen volta a cair nas oitavas de final, das quais não consegue passar desde 2002, quando foi finalista contra o Real Madrid, que foi o campeão na ocasião.
