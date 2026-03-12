Armand Duplantis bate recorde mundial do salto com vara pela 15ª vez

Duplantis durante o salto histórico. FREDRIK PERSSON / TT NEWS AGENCY / AFP

O campeão olímpico e mundial Armand Duplantis melhorou seu recorde mundial no salto com vara nesta quinta-feira (12), durante o Mondo Classic, na cidade de Uppsala, na Suécia, ultrapassando os 6m31cm. O evento faz parte do Circuito Mundial de Atletismo Indoor (WATSC).

Duplantis não cometeu nenhuma falha em sua trajetória rumo ao recorde, começando com 5m65cm antes de alcançar 5m90m e 6m08cm na primeira tentativa, antes de obter a marca que lhe garantiu nova página na história.

Pela primeira vez, Duplantis quebrou o recorde mundial durante o Mondo Classic, competição que ele mesmo criou e organiza em Uppsala.

— Esta é a minha casa. É a nossa casa. É isso. E vocês sabem que, toda vez que estou na pista, eu represento vocês. Estou muito orgulhoso de ter conseguido fazer isso na frente de todos vocês. Salto por mim, salto pela minha família, mas também salto por vocês, pela Suécia e por todos que me apoiam — declarou Duplantis, que quebrou um recorde mundial pela 15ª vez na carreira.

O norueguês Sondre Gut tormsen terminou em segundo lugar com 6 metros. Os estadunidenses Zachery Bradford, Sam Kendricks e Kurtis Marschall saltaram 5m90cm, ficando em terceiro, quarto e quinto lugares, respectivamente.