Argentino Pancho Guaragna é campeão do Centro Sul-Americano de Vela da classe Ilca 7

O velejador olímpico argentino Francisco Guaragna é o campeão da classe Ilca 7 do Campeonato Centro Sul-Americano de Vela, disputado em Porto Alegre, na raia Pedra Redonda.
A definição aconteceu nesta sexta-feira (6), quando mais três regatas foram realizadas e o campeonato chegou a nove, no total. O dia foi de vento forte e constante, soprando entre 16 e 19 nós de sul.
Pancho foi o vencedor da oitava regata do campeonato e, nas outras duas, a sétima e nona, finalizou em quarto lugar. No total, ele tem 24 pontos perdidos contra 43 do brasileiro Philipp Grochtmann, do Veleiros do Sul, clube que é a sede da competição.
Com apenas uma regata por disputar, o argentino não pode mais ser ultrapassado.
A terceira posição é do chileno Clemente Seguel, que venceu a nona regata e tem 47 pontos perdidos.
Teodoro Gudagnin vence na Ilca 4
Na classe Ilca 4, três vitórias garantiram a liderança para Teodoro Guadagnin, do Veleiros do Sul. Na classificação ele tem 29 pontos perdidos e cinco vitórias em nove regatas.
A vice-liderança é de Leonardo Bottini Anzolch, do Clube dos Jangadeiros, que tem 36. Em terceiro está a peruana Lara Rubini, com 53 pontos perdidos.
O Centro Sul-Americano de Vela
O Campeonato Centro Sul-Americano de Vela deve encerrar no sábado (7), mas dependerá das condições climáticas, já que o Rio Grande do Sul vive o alerta da formação de um novo ciclone extratropical no oceano e o avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil.
Caso o tempo não permita, os resultados válidos serão os das regatas finalizadas até esta sexta-feira.
Os 10 primeiros de cada classe
Ilca 7
- Francisco Guaragna (ARG) - 24
- Philipp Grochtmann (BRA) - 43
- Clemente Seguel (CHI) - 47
- Juan Pablo Cardozo (ARG) - 47
- Gustavo Kiessling (BRA) - 48
- Bruno Fontes (BRA) - 57
- Renzo Sanguineti (PER) - 31
- Pedro Madureira (BRA) - 64
- Daniel Escudero (EUA) - 67
- Frederico Francavilla (BRA) - 77
Ilca 4
- Theodoro Guadagnin (BRA) - 29
- Leonardo Bottini Anzolch (BRA) - 36
- Lara Rubini (PER) - 53
- Henrique Sasaki (BRA) - 65
- Emilio Bolívar (PER) - 67
- Lívia Tavares (BRA) - 73
- Miguel Morela (BRA) - 23
- Alan Mathisson (URU) - 78
- Henrique Lucena (BRA) - 86
- Ana Bedoya (PER) - 91
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲