Argentino Pancho Guaragna é campeão do Centro Sul-Americano de Vela da classe Ilca 7

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Pancho venceu o Ilca 7. Jeff Botega / Agencia RBS

O velejador olímpico argentino Francisco Guaragna é o campeão da classe Ilca 7 do Campeonato Centro Sul-Americano de Vela, disputado em Porto Alegre, na raia Pedra Redonda.

A definição aconteceu nesta sexta-feira (6), quando mais três regatas foram realizadas e o campeonato chegou a nove, no total. O dia foi de vento forte e constante, soprando entre 16 e 19 nós de sul.

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Pancho foi o vencedor da oitava regata do campeonato e, nas outras duas, a sétima e nona, finalizou em quarto lugar. No total, ele tem 24 pontos perdidos contra 43 do brasileiro Philipp Grochtmann, do Veleiros do Sul, clube que é a sede da competição.

Com apenas uma regata por disputar, o argentino não pode mais ser ultrapassado.

A terceira posição é do chileno Clemente Seguel, que venceu a nona regata e tem 47 pontos perdidos.

Teodoro Gudagnin vence na Ilca 4

Teodoro Guadagnin (barco 58) venceu as três regatas desta sexta. Jeff Botega / Agencia RBS

Na classe Ilca 4, três vitórias garantiram a liderança para Teodoro Guadagnin, do Veleiros do Sul. Na classificação ele tem 29 pontos perdidos e cinco vitórias em nove regatas.

A vice-liderança é de Leonardo Bottini Anzolch, do Clube dos Jangadeiros, que tem 36. Em terceiro está a peruana Lara Rubini, com 53 pontos perdidos.

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O Centro Sul-Americano de Vela

O Campeonato Centro Sul-Americano de Vela deve encerrar no sábado (7), mas dependerá das condições climáticas, já que o Rio Grande do Sul vive o alerta da formação de um novo ciclone extratropical no oceano e o avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil.

Caso o tempo não permita, os resultados válidos serão os das regatas finalizadas até esta sexta-feira.

Os 10 primeiros de cada classe

Mais de 80 barcos competem em Porto Alegre. Jeff Botega / Agencia RBS

Ilca 7

Francisco Guaragna (ARG) - 24 Philipp Grochtmann (BRA) - 43 Clemente Seguel (CHI) - 47 Juan Pablo Cardozo (ARG) - 47 Gustavo Kiessling (BRA) - 48 Bruno Fontes (BRA) - 57 Renzo Sanguineti (PER) - 31 Pedro Madureira (BRA) - 64 Daniel Escudero (EUA) - 67 Frederico Francavilla (BRA) - 77

Ilca 4

Theodoro Guadagnin (BRA) - 29 Leonardo Bottini Anzolch (BRA) - 36 Lara Rubini (PER) - 53 Henrique Sasaki (BRA) - 65 Emilio Bolívar (PER) - 67 Lívia Tavares (BRA) - 73 Miguel Morela (BRA) - 23 Alan Mathisson (URU) - 78 Henrique Lucena (BRA) - 86 Ana Bedoya (PER) - 91