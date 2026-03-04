Argentino assume liderança do Centro Sul-Americano de Vela da classe Ilca 7

O velejador olímpico argentino Francisco Guaragna assumiu a liderança da classe Ilca 7 do Campeonato Centro Sul-Americano de Vela, disputado em Porto Alegre, na raia Pedra Redonda, após quatro regatas completadas.
Nesta quarta (4), Pancho, como é chamado o atleta de 29 anos, e que esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e Paris-2024, foi terceiro colocado na regata de número 3 e venceu a quarta, chegando a 15 pontos perdidos sem descartes.
A segunda posição está com Gustavo Kiessling, do Iate Clube de Brasília, que foi o líder do primeiro dia, mas que nesta quarta foi oitavo e nono, respectivamente, e agora está com 24 pontos perdidos.
Em terceiro o também argentino Juan Pablo Cardozo, que acabou em quinto nas duas provas do dia, e tem um total de 29 pontos.
A classe conta com 29 barcos, todos da categoria masculina.
Ilca 4
Já na Ilca 4, são 53 barcos competindo, sendo 28 no masculino e 25 no feminino.
Leonardo Bottini Anzolch, do Clube dos Jangadeiros (RS), venceu a terceira e terminou em segundo na quarta regata do campeonato e assumiu a liderança geral com 16 pontos perdidos, ainda sem descartes.
No feminino, a líder é a capixaba Lívia Tavares, do Iate Clube do Espírito Santo, que foi estava em primeiro na classificação geral, mas que acabou caindo para segundo, após um quinto e um nono lugar.
Os 10 primeiros de cada classe
Ilca 7
- Francisco Guaragna (ARG) - 15
- Gustavo Kiessling (BRA) - 34
- Juan Pablo Cardozo (ARG) - 29
- Renzo Sanguineti (PER) - 31
- Joaquín Galván (ARG) - 34
- Bruno Fontes (ARG) - 35
- Clemente Seguel (CHI) - 37
- Philipp Grochtmann (BRA) - 38
- Pedro Madureira (BRA) - 38
- Francisco Dal Ri (BRA) - 48
Ilca 4
- Leonardo Bottini Anzolch (BRA) - 16
- Lívia Tavares (BRA) - 21
- Miguel Morela (BRA) - 23
- Theodoro Guadagnin (BRA) - 25
- Emilio Bolívar (PER) - 26
- Hugo Rabelo (BRA) - 35
- Henrique Sasaki (BRA) - 39
- Henrique Lucena (BRA) - 41
- Matias Papanicolau (BRA) - 47
- Lara Rubini (PER) - 50