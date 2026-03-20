Argentina vai enfrentar Mauritânia em amistoso em Buenos Aires no dia 27 de março

A Argentina vai disputar um amistoso contra a seleção da Mauritânia em Buenos Aires no dia 27 de março, data em que a Finalíssima contra a Espanha estava originalmente programada para ocorrer no Catar, mas acabou sendo suspensa devido à guerra no Oriente Médio e à impossibilidade de se chegar a um acordo sobre um novo local.

A partida contra a equipe africana acontecerá às 20h15 (horário de Brasília) em La Bombonera, o estádio do Boca Juniors, conforme anunciou a Associação do Futebol Argentino (AFA) em um comunicado em seu site.

Este é o segundo amistoso que a 'Albiceleste', atual campeã mundial, confirma para a próxima Data Fifa.

Na terça-feira, a AFA anunciou um amistoso contra a Guatemala para o dia 31 de março, a ser realizado também em La Bombonera, que servirá como a despedida da equipe diante de sua torcida antes de iniciar sua luta pelo tetracampeonato na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte.

O aguardado duelo entre Espanha e Argentina, atuais campeãs europeia e sul-americana, respectivamente, foi cancelado após ataques direcionados ao Catar, em meio ao conflito em curso no Oriente Médio.

A União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) anunciou no domingo o cancelamento da partida, citando a impossibilidade de se chegar a um acordo com a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e a AFA em relação a um local alternativo adequado para o jogo.