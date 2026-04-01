Argentina goleia Zâmbia (5-0) em amistoso preparatório para Copa do Mundo de 2026

A seleção argentina derrotou a Zâmbia por 5 a 0 nesta terça-feira, em um amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026, disputado no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, diante de um público estimado em 50.000 espectadores.

Julián Álvarez (4'), Lionel Messi (43'), Nicolás Otamendi (49', de pênalti), Dominic Chanda (68', gol contra) e Valentín Barco (90+3') marcaram os gols que garantiram uma vitória tranquila para a 'Albiceleste'.

Os atuais campeões mundiais encerraram, assim, sua fase de preparação em casa visando à Copa do Mundo, na qual buscarão defender o título conquistado no Catar em 2022.

Para esta última partida em solo argentino, o técnico Lionel Scaloni escalou uma formação que contava com muitos dos jogadores cotados para serem titulares na Copa do Mundo.

E os anfitriões não demoraram a mostrar seu poder ofensivo. Logo em sua primeira investida ao ataque, Messi encontrou espaço pelo lado direito e deu um passe para trás, permitindo que Julián Álvarez finalizasse com um chute rasteiro.

Com uma atuação sólida, claramente superior ao desempenho contra a Mauritânia, a tricampeã mundial dominou com folga, ancorada pelo excelente trabalho de Paredes e Enzo Fernández, que foram os pilares do meio-campo.

Esse domínio se traduziu em uma vantagem maior pouco antes do intervalo, quando Álvarez recuperou a posse de bola na esquerda e tocou para Messi. O capitão tabelou com Mac Allister dentro da área africana antes de finalizar com um chute rasteiro e cruzado de pé esquerdo para fazer 2 a 0, um gol que levantou a torcida em La Bombonera.

No início do segundo tempo, a Argentina ampliou de pênalti, convertido por Otamendi, que jogava sua última partida em casa pela seleção argentina. O capitão Messi se afastou para que ele cobrasse a penalidade.

Os donos da casa ampliaram a vantagem quando o zagueiro Chanda desviou um cruzamento para o próprio gol. Então, nos acréscimos, o lateral Valentín Barco fechou a goleada após uma assistência de Nico González.

Escalações:

Argentina: Emiliano Martínez (Juan Musso, 73') - Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi (Lucas Martínez Quarta, 69') e Nicolás Tagliafico (Nico González, 53') - Leandro Paredes (Valentín Barco, 53'), Enzo Fernández (Máximo Perrone, 73'), Alexis Mac Allister (Rodrigo de Paul, 53') e Thiago Almada (Nicolás Paz, 73')- Lionel Messi y Julián Álvarez (Giuliano Simeone, 69'). Técnico: Lionel Scaloni.

Zâmbia: Willard Mwanza - Fredrick Mwinanzi (Frederick Mulambia, 87'), Tinklar Sinkala, Dominic Chanda e Obino Chisala, - David Simukonda e Wilson Chisala (Kondwani Chiboni, 87') - Albert Kangwanda (Pascal Phiri, 77'), Given Kalusa (Owen Tembo, 59') e Fashion Sakala (Patson Daka, 59') - Kingstone Mutandwa (Chanka Zimba, 59'). Técnico: Moses Sichone.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

Estádio: La Bombonera (Buenos Aires).

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