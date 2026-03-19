Árbitro de Palmeiras x Botafogo comete gafe em súmula: 'Atletas selecionados para o shopping'

Uma situação curiosa chamou atenção após a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo, na noite desta quarta-feira, 18, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Na súmula da partida, o árbitro cometeu um erro inusitado ao registrar um procedimento pós-jogo.

No campo destinado a observações, o documento traz a frase "atletas selecionados para o shopping", quando, na verdade, o termo correto seria "antidoping". A gafe rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Na lista, foram citados os jogadores Emiliano Martínez, do Palmeiras, e Arthur Cabral, do Botafogo, como os escolhidos para o procedimento - que, oficialmente, faz parte do controle antidoping realizado após as partidas.

Dentro de campo, o duelo foi movimentado. Com um jogador a mais desde o fim do primeiro tempo, o Palmeiras construiu vantagem de dois gols e conseguiu segurar a reação da equipe carioca para vencer por 2 a 1. O Botafogo ainda diminuiu na etapa final e pressionou até os minutos finais, mesmo com inferioridade numérica.