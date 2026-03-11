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Ganharam relevância?
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Após o fim dos estaduais, qual o peso deles na temporada: "Representa ganhar crédito"

Competições regionais movimentaram o futebol no final de semana; principais torneios levaram quase 250 mil torcedores aos estádios

Valter Junior

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