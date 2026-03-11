Após o fim dos estaduais, qual o peso deles na temporada: "Representa ganhar crédito"

Na soma das partidas decisivas no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Belo Horizonte, 204.078 torcedores foram aos estádios em quatro partidas. André Ávila / Agencia RBS

Os estaduais vivem um ciclo. Cada vez com edições mais curtas, começam sem muito interesse. Muitos profetizam o seu fim. Depois, esquentam no decorrer da disputa e chegam à efervescência nas finais. As decisões, por vezes, deixam a impressão de que ganham fôlego.

Na soma das partidas decisivas no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Belo Horizonte, 204.078 torcedores foram aos estádios em quatro partidas — o Gauchão foi o único com jogos de ida e volta. O Paulistão teve seus jogos decisivos disputados longe dos principais estádios da capital. A soma de público das duas partidas entre Palmeiras e Novorizontino alcançou 36.704.

Outras situações reforçam a sensação de maior peso dos regionais. No Gaúcho, protestos em relação à arbitragem ganharam o debate. Em Minas Gerais, a final terminou em pancadaria. Quem briga por um título sem importância? No Rio de Janeiro, o Flamengo apressou a volta dos principais jogadores para evitar o risco da queda, a reboque sagrou-se campeão.

O novo formato do futebol brasileiro deixou as competições estaduais em maior evidência, embora menores. Elas não dividem mais atenção com a Libertadores e a Copa do Brasil. O Brasileirão tem apenas quatro rodadas em meio aos confrontos locais.

— Os Estaduais têm força ainda pela posição no calendário, afinal apresentam aos clubes a primeira competição do ano e as primeiras decisões. Acrescente-se a isso o fato de ser uma disputa direta com os adversários locais, ou adversário, no caso da Dupla. Isso traz toda a carga da rivalidade. Não se trata de perder a competição apenas, mas de perdê-la para o maior inimigo — avalia Leonardo Oliveira, comentarista do Grupo RBS.

Medo da derrota

Carlos Eduardo Mansur, comentarista do SporTV, segue linha similar. Ele aponta que a questão está menos nos estaduais e mais na pressão sofrida pelos grandes clubes em caso de derrotas.

— Eu não acho que os estaduais ganham peso. Eu acho que as derrotas ganham peso, porque a gente vive uma sociedade e isso está refletido muito no futebol com torcidas que não sabem lidar com frustrações. Basicamente as derrotas têm muito peso, mas as vitórias não. O estadual, como uma projeção do que foi a temporada, ele não sustenta mais uma avaliação positiva. O campeão estadual, ele vai ser julgado ao fim do ano, a temporada dele vai ser julgada com base nas competições maiores, mais importantes, mais nobres do calendário — pondera.

O jornalista cita como exemplo o Inter. Campeão gaúcho no ano passado, o clube escapou do rebaixamento na última rodada do Brasileirão. Ao colocar as duas situações na balança, o peso maior recai na campanha que quase resultou na queda.

Apesar de o conceito de uma temporada ser definido pelo desempenho nas competições maiores, a conquista estadual dá o vencedor um terceiro elemento além do troféu e da chance de ser superior ao rival.

— Representa ganhar crédito, crédito revertido em tempo. São dias de paz que você tem para trabalhar, mas são alegrias de curto prazo. Porque a rivalidade existe, você junta duas torcidas rivais num estádio, com uma taça em jogo, é evidente que aquilo é uma ocasião que tem peso, mas é uma alegria de curto prazo — ressalta Mansur.

Passados os estaduais, já se sabe quem tem crédito e quem está devendo na praça.