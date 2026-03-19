Fonseca jogará contra Alcarez se vencer na estreia. CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Após levar um winner de devolução de Jannik Sinner, João Fonseca deixou a quadra central de Indian Wells aplaudido e deixou um gostinho de quero mais nos torcedores. Parte do desejo de ver o brasileiro de volta à quadra será saciado hoje, não antes das 14h, quando ele enfrenta o húngaro Fábián Marozsán, pela primeira rodada do Masters 1000 de Miami. A outra metade da expectativa será satisfeita em caso de vitória.

Se existem “derrotas maravilhosas”, a de Fonseca para Sinner na semana passada faz parte deste seleto grupo. Foram dois sets perdidos em dois tie breaks contra o número 2 do mundo. O resultado restabeleceu a curiosidade sobre o futuro a curto prazo de Fonseca. Até Indian Wells, havia vencido apenas uma partida no ano. Saiu do torneio confirmando a expectativa de que tem condições de enfrentar qualquer adversário do circuito.

— A questão pontual do João Fonseca não está relacionada apenas com o jogo com o Sinner. O jogo com o Sinner apenas mostra a qualidade tenística do João, e a capacidade de enfrentamento com os melhores jogadores do mundo — afirma Luiz Peniza, técnico da dupla gaúcha Rafael Matos e Orlando Luz, também inscrita em Miami.

Essa é uma nova onda de expectativa sobre o brasileiro após enfrentar problemas nas costas, perder na primeira rodada do Australian Open, não defender o título em Buenos Aires e ser eliminado na segunda rodada do Rio Open.

Alcaraz no caminho

Os resultados o jogaram para a 39ª posição no ranking da ATP, após ter começado a temporada como número 24 do mundo. No ano passado, em Miami, caiu na terceira rodada. Chegar lá não será simples.

Marozsán e Fonseca se enfrentaram uma vez no ano passado. O húngaro levou a melhor, em jogo disputado no saibro de Roma. Se passar, terá mais um embate de causar frisson. Cabeça de chave número 1 de Miami, Carlos Alcaraz espera o vencedor do confronto para saber o seu próximo adversário. Brasileiro e espanhol nunca se enfrentaram em uma partida oficial.

— A partida contra o Sinner é uma lembrança do que o João é capaz de fazer. Ele teve uma campanha realmente impressionante em Indian Wells. Foi uma semana realmente impressionante. Há uma pressão enorme, ou expectativa, talvez não pressão, mas uma expectativa enorme dos fãs brasileiros porque eles só querem que ele faça bem — destaca Sam Jacot, repórter da ATP.

Miami e Indian Wells estão separadas por 4 mil km. A distância não impede que o frenesi sobre Fonseca seja ouvido na Flórida. Diretor do torneio, James Blake aprendeu com erros do passado. Indicou que todos os jogos do brasileiro devem ser na quadra central.

Em 2025, uma de suas partidas estava agendada para uma quadra secundária e foi transferida para o estádio principal para abrigar a euforia dos brasileiros. Um anos depois, a ânsia para ver o carioca só cresceu.

— O Fonseca jogou uma partida maravilhosa, muito melhor do que eu esperava. Deveria ter vencido pelo menos um set, as estatísticas o premiavam. Aquela partida foi muito importante para a sua temporada, e acredito que seja um primeiro passo em direção a metas importantes. Vejo que o Fonseca será top 10 até o fim do ano — prevê Pellegrino Dell'Anno, jornalista de tênis da Gazzetta dello Sport.