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Após elogios contra Sinner, expectativa cresce para estreia de João Fonseca hoje em Miami: "Top 10 até o fim do ano"

Brasileiro estreia contra o húngaro Fábián Marozsán nesta quinta (19)

Valter Junior

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