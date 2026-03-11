Após dois tie breaks, João Fonseca perde para Jannik Sinner e é eliminado de Indian Wells

João Fonseca teve chances para vencer pelo menos um set de Sinner. CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

A vitória era improvável, mas João Fonseca mostrou ao mundo, mais uma vez, que estará entre os grandes do circuito profissional do tênis nos próximos anos. Foram necessárias duas horas e dois tie breaks para Jannik Sinner vencer o brasileiro de 19 anos, no primeiro duelo entre os dois.

No último jogo da quadra principal do Masters 1000 de Indian Wells, nesta terça-feira (10), o segundo melhor jogador do ranking mundial venceu por 2 sets a 0, com parciais 7/6 (8/6) e 7/6 (7/4), e avançou para as quartas de final.

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O saque foi o principal trunfo de Sinner, pois foram 15 aces na partida, principalmente em momentos decisivos, contra 9 de Fonseca.

Nas quartas de final de Indian Wells, o italiano enfrentará outra grande promessa do tênis. O estadunidense Learner Tien, 20 anos, venceu Alejandro Davidovich Fokina e será o próximo adversário do segundo melhor do ranking.

Para João Fonseca, o próximo torneio será o Masters 1000 de Miami, também na quadra dura dos EUA, a partir do dia 18 de março.

O jogo

O primeiro set entregou belas jogadas de ambos os jogadores e equilíbrio do início ao fim. Não foram realizadas quebras de serviço — os dois tenistas chegaram próximos disso em algumas tentativas.

O brasileiro iniciou sacando melhor e teve três aces. No entanto, o italiano se encontrou e terminou o set com sete. Após seis serviços garantidos de cada lado, o duelo foi para o tie break.

Fonseca começou bem e teve dois mini breaks em sequência. A chance de surpreender de cara bateu na porta do brasileiro, que teve três set points.

Apesar da boa vantagem, Sinner mostrou o motivo de ser o segundo melhor do mundo e virou para garantir o primeiro set da partida.

O equilíbrio se manteve até o sexto game do segundo set, quando ocorreu a primeira quebra do jogo, por parte do italiano. Com o placar em 5 a 2, tudo indicava o fim.

No entanto, o brasileiro não se deu por vencido, garantiu o serviço e conseguiu a quebra para empatar. Com o equilíbrio de volta, novo tie break para definir o vencedor.

Dessa vez foi mais tranquilo para Sinner vencer, mesmo sofrendo um mini break antes. Porém, o italiano tomou conta do jogo e fechou para delírio dos fãs que acompanharam in loco ou pela televisão o primeiro capítulo dessa rivalidade que promete ser grande.

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