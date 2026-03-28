Apesar de sanção, Senegal exibe troféu da Copa Africana em amistoso contra o Peru, em Paris

O Senegal exibiu o troféu da Copa Africana de Nações neste sábado (28), antes de um amistoso contra o Peru em Paris, uma semana depois de a Confederação Africana de Futebol (CAF) ter retirado da equipe o título referente à última edição do torneio africano, em favor do Marrocos.

Um jornalista da AFP observou o capitão Kalidou Coulibaly, segurando a taça nos braços, entrar em campo no Stade de France, seguido por todos os seus companheiros de equipe, durante uma apresentação musical do artista senegalês Youssou Ndour.

A seleção senegalesa deu uma volta olímpica no gramado, momento em que o troféu foi passado de mão em mão.

Em seguida, Coulibaly e o goleiro Edouard Mendy subiram ao camarote presidencial do estádio e depositaram a taça diante de Abdoulaye Fall, presidente da Federação Senegalesa de Futebol.

A partir das 14h, horário local (10h de Brasília), milhares de torcedores senegaleses, juntamente com um pequeno contingente de torcedores peruanos, começaram a chegar ao Stade de France, ao norte de Paris, em meio a uma atmosfera vibrante.

A partida deste sábado marca a primeira apresentação dos 'Leões de Teranga' desde a final da Copa das Nações Africanas, realizada em 18 de janeiro em Rabat, na qual venceram por 1 a 0 a nação anfitriã, o Marrocos.

Durante aquele jogo, vários jogadores senegaleses deixaram brevemente o campo em protesto contra um pênalti marcado a favor da seleção marroquina.

Na semana passada, o Comitê de Apelações da CAF retirou a vitória do Senegal. A decisão foi justificada com base nos Artigos 82 e 84 do Regulamento da CAN, que preveem que, se uma equipe "se recusar a jogar ou abandonar o campo antes do término regulamentar da partida, será considerada derrotada por WO e eliminada definitivamente da competição".

Consequentemente, na quarta-feira, a Federação Senegalesa de Futebol recorreu da decisão ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) - a mais alta instância judicial do esporte - e, por ora, não desistiu de comemorar o título que considera seu.