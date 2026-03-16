Apesar de boa campanha em Indian Wells, João Fonseca perde quatro posições no ranking mundial

Fonseca segue no top 40. CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Apesar da boa campanha no Masters 1000 de Indian Wells, João Fonseca perdeu quatro posições no ranking mundial da ATP.

Na lista atualizada nesta segunda-feira (16), o brasileiro aparece em 39º lugar, com 1.135 pontos, a mesma pontuação do estadunidense Alex Michelsen, que está na 40ª colocação.

A queda do brasileiro se deve ao fato de que ele defendia 205 pontos no período em 2025, 175 do título no Challenger de Phoenix e mais 30 de Indian Wells, onde mesmo com três vitórias não somou o suficiente — foram 100 pontos por ter chegado às oitavas, onde perdeu para o italiano Jannik Sinner.

Sinner diminui distância para Alcaraz

Sinner reduziu diferença para Alcaraz. CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Campeão na Califórnia, Sinner chegou aos 11.400 pontos e diminuiu de 3.110 para 2.150 a diferença para Alcaraz, que se manteve com os mesmos 13.550, já que repetiu a semifinal da temporada anterior.

Ainda no top 10, três trocas nas posições finais. O canadense Félix Auger-Aliassime ultrapassou o estadunidense Ben Shelton e agora é o oitavo colocado. Já o russo Daniil Medvedev, vice em Indian Wells, voltou ao grupo dos 10 primeiros, superando o cazaque Alexander Bublik.

Brasileiros

Entre os brasileiros, o segundo melhor é o pernambucano João Lucas Reis, que perdeu seis postos e agora está em 211º lugar.

O paranaense Thiago Wild caiu 17 colocações e é o número 237, enquanto o paulista Felipe Meligeni avançou oito lugares e está na 240ª posição.

A grande melhor foi do catarinense Pedro Boscardin, que subiu 17 lugares e agora é 241º colocado.