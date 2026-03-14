Antonelli se torna o mais jovem da história da F1 a conquistar pole position

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Antonelli comemora pole. GREG BAKER / AFP

O italiano Kimi Antonelli, de 19 anos, conquistou a pole position para o Grande Prêmio da China neste sábado (14), tornando-se assim o piloto mais jovem a alcançar o melhor tempo numa classificação na história da Fórmula 1.

Antonelli liderou a dobradinha da Mercedes e vai largar na primeira fila ao lado de George Russell, quebrando o recorde de Sebastian Vettel, que tinha 21 anos quando conquistou a pole para o Grande Prêmio da Itália em 2008.

A dupla da Mercedes, assim como na Austrália no último fim de semana, dominou a sessão neste sábado em Xangai.

Antonelli voou em sua última volta de classificação com um tempo de 1min32s046. Ele ficou 0,222 segundos à frente do líder do campeonato, Russell, que havia vencido a corrida sprint horas antes.

— Foi uma sessão bem tranquila. Sem erros, e estou muito ansioso para a corrida de amanhã — disse Antonelli.

A dupla da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ocupará a segunda fila do grid para a corrida de domingo, após se classificarem em terceiro e quarto lugares, respectivamente.

Em seguida vieram as McLarens de Oscar Piastri e do campeão mundial Lando Norris.

Max Verstappen foi apenas o oitavo mais rápido, prolongando um fim de semana muito infeliz para a Red Bull, que claramente está em dificuldades. O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) vai largar em 16º lugar.

Bortoleto largará na oitava fila. ANDY WONG / POOL / AFP

Grid de largada do GP da China