Antonelli se torna o mais jovem da história da F1 a conquistar pole position

O italiano Kimi Antonelli, de 19 anos, conquistou a pole position para o Grande Prêmio da China neste sábado (14), tornando-se assim o piloto mais jovem a alcançar o melhor tempo numa classificação na história da Fórmula 1.
Antonelli liderou a dobradinha da Mercedes e vai largar na primeira fila ao lado de George Russell, quebrando o recorde de Sebastian Vettel, que tinha 21 anos quando conquistou a pole para o Grande Prêmio da Itália em 2008.
A dupla da Mercedes, assim como na Austrália no último fim de semana, dominou a sessão neste sábado em Xangai.
Antonelli voou em sua última volta de classificação com um tempo de 1min32s046. Ele ficou 0,222 segundos à frente do líder do campeonato, Russell, que havia vencido a corrida sprint horas antes.
— Foi uma sessão bem tranquila. Sem erros, e estou muito ansioso para a corrida de amanhã — disse Antonelli.
A dupla da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ocupará a segunda fila do grid para a corrida de domingo, após se classificarem em terceiro e quarto lugares, respectivamente.
Em seguida vieram as McLarens de Oscar Piastri e do campeão mundial Lando Norris.
Max Verstappen foi apenas o oitavo mais rápido, prolongando um fim de semana muito infeliz para a Red Bull, que claramente está em dificuldades. O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) vai largar em 16º lugar.
Grid de largada do GP da China
- 1. Kimi Antonelli (Mercedes) - 1m32s064
- 2. George Russell (Mercedes) +0s222
- 3. Lewis Hamilton (Ferrari) +0s351
- 4. Charles Leclerc (Ferrari) +0s384
- 5. Oscar Piastri (McLaren) +0s486
- 6. Lando Norris (McLaren) +0s544
- 7. Pierre Gasly (Alpine) +0s809
- 8. Max Verstappen (Red Bull) +0s938
- 9. Isack Hadjar (Red Bull) +1s057
- 10. Oliver Bearman (Haas) +1s228
- 11. Nico Hulkenberg (Audi) - Q2
- 12. Franco Colapinto (Alpine) - Q2
- 13. Esteban Ocon (Haas) - Q2
- 14. Liam Lawson (Racing Bulls) - Q2
- 15. Arvid Lindblad (Racing Bulls) - Q2
- 16. Gabriel Bortoleto (Audi) - Q2
- 17. Carlos Sainz (Williams) - Q1
- 18. Alexander Albon (Williams) - Q1
- 19. Fernando Alonso (Aston Martin) - Q1
- 20. Valtteri Bottas (Cadillac) - Q1
- 21. Lance Stroll (Aston Martin) - Q1
- 22. Sergio Pérez (Cadillac) - Q1