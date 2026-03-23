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Antes da Copa do Mundo, pioneiras do futebol no México buscam driblar o esquecimento

Apesar de conquistarem o vice-campeonato mundial em 1971, as jogadoras seguem sem reconhecimento oficial da federação mexicana e da Fifa.

AFP

Sofia MISELEM

Zero Hora

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